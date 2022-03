Lerares Zahra durft niet eens te praten over de schoolsluiting voor meisjes

“Ik denk dat je het wel kunt raden”, zegt Zahra (27), gevraagd hoe het met haar gaat. “Maar je weet dat ik hier niet over kan praten.”

Het is woensdagmiddag, de dag dat na maandenlange beloftes van de Taliban meisjes weer naar de middelbare school zouden mogen. Tot de avond van tevoren gingen tienduizenden meisjes en hun ouders ervan uit dat het echt zou gebeuren. Ook Zahra zei een week eerder nog dat zij en andere leraren van haar school zich op hun komst aan het voorbereiden waren.

Maar dinsdagavond laat kondigden Talibanleiders aan dat het middelbare onderwijs van meisjes toch nog niet in lijn is met de sharia en Afghaanse cultuur. En Zarlasht Wali, een onderwijsactiviste in Kabul, bevestigde woensdagochtend dat het bericht klopte. “Ik ben bij een aantal scholen geweest, en meisjes mochten niet naar binnen. De tranen vallen uit mijn ogen”, schrijft ze via Whatsapp.

Niet veilig

Over hoe het nieuws werd ontvangen op haar school en door haar leerlingen wil Zahra niet praten. Dat mag nog steeds niet zonder toestemming en aanwezigheid van het ministerie van onderwijs. En anders dan in december wil ze het nu zelfs niet meer anoniem. “Het is niet veilig”, zegt ze.

Liever heeft ze het over Navroz, het Perzische nieuwe jaar dat maandag in Afghanistan werd gevierd. Voor het eerst in jaren was de populaire feestdag geen vrije dag, omdat de Taliban geen feestdagen erkennen die niet in de islamitische kalender staan. Toch was het niet verboden om het te vieren.

“Helaas moest mijn broer naar zijn werk”, zegt Zahra. “Maar in de middag hebben we mijn moeders graf bezocht. Het is het vierde jaar sinds ze is overleden. Ze werkte voor de vrouwenafdeling van onze gemeente. In elk onderdeel van mijn leven was ze, en is ze, mijn rolmodel.”

Een korte stilte volgt. “Daarna hebben we een natuurgebied vlak buiten de stad bezocht.” Ze stuurt foto’s van een adembenemend landschap. “Het was er minder druk dan eerdere jaren tijdens Navroz. Het was rustig.”

De economische crisis houdt veel Afghanen nog steeds thuis. Zahra en haar broer krijgen sinds januari gelukkig wel elke maand weer hun salaris. Maar de situatie blijft onzeker.

Nieuwe regels ingevoerd

Sinds we voor het laatst spraken hebben de Taliban meerdere nieuwe regels ingevoerd om de vrijheid van vrouwen te beperken. Zo mogen zij niet meer alleen in een taxi reizen of het land uit zonder mannelijke begeleider. “Niets is duidelijk”, zegt Zahra, gevraagd hoe zij deze regels ervaart. “Ik hou van mijn land, maar de situatie is niet goed… kunnen we nu van onderwerp veranderen?”

Ze deelt een foto van een prachtige roze slagroomtaart met bloemen en vlinders. “Het was mijn verjaardag vorige week. Mijn studievriendinnen zijn langsgekomen met deze taart en cadeautjes. We hebben samen thuis geluncht, spelletjes gespeeld en gedichten aan elkaar voorgedragen.”

Zahra houdt van gedichten. “Als ik in een slechte bui ben, dan schrijf ik graag.” Ze vertaalt een zin uit een van haar eigen gedichten: “’In steen kan niets groeien’. Daarmee bedoel ik dat in sommige harten geen plaats voor liefde is.”

