Léon Gautier (1922-2023), de laatste Franse D-Day veteraan, groeide uit tot een vredesapostel. ‘Oorlog is ellende’

De laatste nog levende Franse commando die deelnam aan de geallieerde landing op 6 juni 1944 in Normandië is overleden.

De 100-jarige Léon Gautier blies eerder deze week zijn laatste adem uit in de Normandische stad Caen, niet ver van de plek waar hij en zijn kameraden zich destijds ten koste van veel levens het strand op vochten.

Gautier was een bekendheid in Frankrijk, die zich in de loop der jaren ontpopte tot een soort vredesactivist. “Oorlog is het ergste wat je kunt meemaken”, zei hij vorig jaar. “Je doodt mensen die niks hebben gedaan, die een gezin hebben, kinderen.”

Gautier werd in 1922 geboren in de stad Rennes en groeide op te midden van schrijnende herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. Hij ging al op zijn zeventiende bij de marine. Nadat Duitse troepen in 1940 Frankrijk waren binnengevallen, voer hij op een van de laatste Franse marineschepen naar Groot-Brittannië, terwijl de nazi’s de noordelijke helft van zijn vaderland bezetten. In Engeland sloot hij zich aan bij de Vrije Franse Strijdkrachten van generaal Charles de Gaulle.

Een bijzondere D-Day

De 177 man tellende commando-eenheid waar Gautier deel van uitmaakte, was de enige eenheid van de Vrije Fransen die deelnam aan de landing op D-Day. Het overgrote merendeel van de tienduizenden manschappen waren Britten, Amerikanen en Canadezen. “Voor ons was het bijzonder”, zei Gautier later. “Wij waren blij dat we thuiskwamen.”

Gautier en zijn kameraden behoorden tot een van de eerste golven troepen die wadend vanaf landingsvaartuigen aan land gingen. Ze hadden rantsoenen voor vier dagen bij zich en renden met 30 kilo bepakking het strand op. Daar moesten ze onder een kogelregen voorbij prikkeldraadversperringen zien te komen, om een zwaar verdedigde Duitse bunker in te nemen. “We werden beschoten, maar we schoten ook op hen”, vertelde hij over die gevechten. “Toen we bij de muren van de bunker kwamen, gooiden we granaten door de gleuven.”

Meer dan de helft van de Franse commando’s sneuvelde tijdens de ruim tweeënhalve maand durende Slag om Normandië. Gautier zelf bleef ongedeerd, maar liep later een enkelblessure op, waardoor hij de rest van de oorlog zittend doorbracht.

‘We zijn geen helden, we deden alleen maar onze plicht’

Na de oorlog trouwde hij met de Engelse Dorothy Banks, die hij in Groot-Brittannië had leren kennen. Ze kregen twee kinderen. Gautier werkte als autotechnicus en woonde in Kameroen, Nigeria en het Verenigd Koninkrijk. Na zijn pensioen woonde hij in het Normandische kustplaatsje Ouistreham, vlak bij Sword Beach, waar veel van zijn makkers omkwamen. “We zijn geen helden”, herhaalde hij vaak. “We deden alleen maar onze plicht.”

Gautier groeide de afgelopen decennia in Frankrijk uit tot een belangrijke stem die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend hield. De ex-militair, die meerdere onderscheidingen kreeg, pleitte daarbij voor vrede en verzoening. Zelf sloot hij ook vriendschap met een Duitse veteraan van de Slag om Normandië, die net als hij in het gebied was komen wonen.

Hij nam daarnaast deel aan herdenkingen, gaf lezingen en interviews, en ging onvermoeibaar langs scholen om te vertellen over de oorlogsgruwelen. Ook werkte hij mee aan een museum over zijn vroegere commando-eenheid. “De jongere generatie moet het weten”, zei hij. “Oorlog is lelijk, oorlog is ellende, overal ellende.”

Maandagochtend overleed Gautier in een ziekenhuis in Caen aan de gevolgen van een longinfectie. Van alle kanten volgden eerbetuigingen. Een ‘held van de bevrijding’, noemde president Emmanuel Macron de oud-strijder. “We zullen hem niet vergeten.”

