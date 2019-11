Leiders van Japan en Zuid-Korea proberen ruzie bij te leggen

De Zuid-Koreanen hebben nog niet massaal een Japans biertje opengetrokken, maar de leiders van de twee landen zijn wel weer in gesprek. In de marge van een regionale top in Bangkok hebben de Koreaanse president Moon Jae-in en de Japanse premier Shinzo Abe welgeteld elf minuten met elkaar gesproken. Dat was hun eerste contact in meer dan een jaar.

Sinds oktober vorig jaar is de relatie tussen de twee buurlanden ernstig verslechterd. De hoogste rechter in Zuid-Korea bepaalde toen dat het Japanse staalbedrijf Nippon Steel vier voormalige arbeiders 100 miljoen won moest betalen, circa 75.000 euro. De arbeiders waren in de Tweede Wereldoorlog door een voorloper van Nippon gedwongen te werk gesteld in Zuid-Korea, dat toen door Japan was bezet. Ook het Japanse concern Sumitomo moet van de rechter voormalige dwangarbeid compenseren.

Volgens Japan zijn de zaken al afgehandeld in 1965, toen de twee landen de relaties herstelden. Tokio betaalde destijds een bedrag van 500 miljoen dollar ineens. Maar Koreaanse dwangarbeiders en hun families hebben altijd volgehouden dat zij daarmee niet gecompenseerd zijn. Daarnaast speelt de kwestie van de zogeheten troostmeisjes, in feite seksslavinnen voor Japanse militairen tijdens de oorlog. Dat dit nog altijd gevoelig ligt, bleek vorige week toen de leiding van een filmfestival in de Japanse stad Kawasaki op het laatste moment besloot een documentaire over deze vrouwen niet te vertonen.

Verder dan een handelsruzie

De handel tussen de twee economisch sterke landen is in het afgelopen jaar sterk gedaald. Japan heeft de export van belangrijke hightechproducten verboden en Zuid-Koreaanse consumenten boycotten Japanse goederen, met de steun van veel winkelbedrijven. De export van Japans bier naar Zuid-Korea is in de afgelopen twaalf maanden met 99,9 procent gekelderd – er werd daar dus vrijwel geen pilsje van Asahi of Kirin meer verkocht.

Maar de het conflict gaat verder dan een handelsruzie, hoe belangrijk die ook is voor de economie in Oost-Azië. In augustus zette Zuid-Korea een streep door een overeenkomst met Japan over het uitwisselen van militaire inlichtingen. Die samenwerking is van groot belang, ook vanwege informatie die de landen – beide bondgenoot van de Verenigde Staten – verzamelen over Noord-Korea en China.

Hoe Moon en Abe de onderlinge spanning willen verminderen, hebben ze niet gezegd. Beiden staan onder druk van nationalistische landgenoten, die vinden dat hun leider niet moet toegeven. Abe staat zelf aan de nationalistische kant, Moon moet vooral rekening houden met een sterke oppositie die de wind in de zeilen heeft. De afgelopen weken gingen in Zuid-Korea honderdduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen zijn regering.

De twee leiders hebben nu afgesproken de problemen in een ‘open dialoog’ bij te leggen. Maar Abe liet na afloop ook weten dat hij erbij blijft dat alles in 1965 al geregeld is. Waarschijnlijk zien de twee elkaar in december weer, tijdens een topontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping.

