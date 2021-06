Leider Russische oppositiegroep uit vliegtuig gehaald en opgepakt in Sint-Petersburg

Voormalig-directeur Andrei Pivovarov van de Russische oppositiegroep Open Rusland is maandag in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald en opgepakt. Het vliegtuig stond op het punt te vertrekken vanaf luchthaven Pulkovo toen agenten het toestel stopten en hem meenamen, zo liet Pivovarov via Twitter weten.

In latere berichten op zijn Twitteraccount werd bekendgemaakt dat Pivovarov inmiddels is verhoord en de nacht moest doorbrengen in een detentiecentrum in Sint-Petersburg.

De organisatie Open Rusland maakte enkele dagen geleden bekend zich op te heffen. De door Kremlincriticus Michail Chodorkovski opgerichte organisatie wilde zo voorkomen dat leden straks worden vervolgd door de autoriteiten. Het politieke netwerk van oppositieleider Aleksej Navalny besloot onlangs ook al om zichzelf op te heffen.

Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково pic.twitter.com/GKcAvqepr3 — Андрей Пивоваров (@brewerov) 31 mei 2021

