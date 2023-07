Legertop Niger zegt staatsgreep te steunen

Gezeten achter een kleine ronde tafel verscheen luitenant-kolonel Amadou Abdramane woensdagavond op de Nigerese nationale televisie. Achter hem stond een groep militairen samengedromd, die serieus toekeken terwijl Abdramane verkondigde dat de president van het land, Mohamed Bazoum, enkele uren eerder was afgezet.

De groep, die zich de Nationale Raad voor de Bescherming van het Land noemt, zegt de staatsgreep te hebben gepleegd om een einde te brengen aan ‘de aanhoudende verslechtering van de veiligheidssituatie’ en het ‘slechte economische en sociaal bestuur’. De coupplegers waarschuwen andere landen zich niet met de staatsgreep te bemoeien.

De president was nog online

De militairen zouden onderdeel zijn van de presidentiële garde. Enige tijd was onduidelijk of het reguliere leger de staatsgreep steunde, maar donderdag zei de legertop achter de coup te staan, om zo ‘een dodelijke confrontatie’ te voorkomen.

De president wordt met zijn gezin vastgehouden in zijn residentie, maar verder lijkt het met hem vooralsnog goed te gaan. Zijn muitende garde sneed zijn communicatie met de buitenwereld niet meteen af; nadat het nieuws van de coup naar buiten kwam belde Bazoum nog met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken. Die zei achteraf dat hij Bazoum had verzekerd ‘dat we volledig achter hem staan als democratisch verkozen president van het land’.

De president was donderdag ook nog online, toen twitterde hij dat ‘alle Nigerezen die van democratie en vrijheid houden’ ervoor zouden zorgen dat de ‘zwaarbevochten prestaties’ van zijn bestuur beschermd zouden worden.

Niet de eerste couppoging

Het is niet de eerste keer dat Bazoum te maken krijgt met een poging hem uit het zadel te lichten. Na zijn verkiezingswinst in 2021, vlak voordat hij geïnaugureerd zou worden, probeerde een groep militairen de macht te grijpen, maar dit mislukte.

Niger is de laatste jaren een belangrijke uitvalsbasis geworden voor westerse – met name Franse – troepen in de regio. De militairen houden zich vooral bezig met de strijd tegen jihadistische groepen in het gebied, waaronder Boko Haram en Jama’at Nasr al-Islam w-al-Muslimeen (JNIM).

De Franse troepen waren eerst ook gelegerd in buurlanden Mali en Burkina Faso, maar de junta’s in beide landen – die in 2021 en 2022 na staatsgrepen aan de macht kwamen – sommeerden de voormalige kolonisator te vertrekken. Mali zette vervolgens de deur open voor huurlingen van de Russische Wagnergroep.

Frankrijk zal nu dan ook bezorgd naar Niger kijken. De banden met president Bazoum zijn goed, maar hoe een volgende machthebber tegen de Franse aanwezigheid zal aankijken, en in hoeverre die Wagner zou verwelkomen, is gissen. In dat geval zou het Westen een van zijn laatste bondgenoten in de Sahel verliezen.

