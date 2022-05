Legertop in Soedan heft noodtoestand op, maar in de praktijk geen verandering

De militaire junta in Soedan schafte zondag de noodtoestand af, die sinds de coup van het leger op 25 oktober van vorig jaar gold. Ook zijn er 125 politieke gevangenen vrijgelaten. Legerchef generaal Abdel Fattah al-Burhan probeert hiermee een sfeer te scheppen waarbij een ‘vruchtbare dialoog’ met de tegenstanders van de coup mogelijk wordt in de transitieperiode tot de voorgestelde verkiezingen in juli 2023.

Al sinds de staatsgreep wordt er elk weekend onder het motto ‘De mars der miljoenen’ geprotesteerd door vele honderdduizenden Soedanezen die eisen dat het leger terugkeert naar de kazernes. Zij willen de installatie van een burgerregering die het proces naar verkiezingen voorbereidt.

Ook zaterdag waren er weer massademonstraties waarbij twee doden vielen en vele gewonden. Een van de slachtoffers werd door een gerichte kogel van een lid van de veiligheidsdiensten getroffen. Het andere slachtoffer stikte in de hoeveelheid traangas die werd afgevuurd op demonstranten in de hoofdstad Khartoem. Inmiddels staat het aantal doden op 98 en zijn er circa 4300 gewonde demonstranten sinds de staatsgreep.

Slecht voorteken

Het is de vraag of het gebruik van excessief geweld door het leger ophoudt na de opheffing van de noodtoestand. Het geweld van afgelopen zaterdag is een slecht voorteken.

Het lijkt erop dat de junta een gebaar wil maken naar de internationale gemeenschap, waarbinnen Soedan steeds verder geïsoleerd raakt. Door de hoge inflatie zijn er aanzienlijke prijsstijgingen van voedsel en andere noodzakelijke producten. Honger dreigt nu voor circa achttien miljoen van de veertig miljoen Soedanezen, zegt het Wereld Voedselprogramma (FAO), en dat kostte ook voormalig dictator Omar al-Bashir de kop in 2019. Internationale sancties en het stopzetten van goedkope leningen door de Verenigde Staten, de Wereldbank en het IMF hebben het land in nog zwaarder financieel en economisch weer gestort.

Ondertussen dreigt er een conflict met het hoofd van het team van de Verenigde Naties, dat het proces naar democratisering moet begeleiden. De chef van deze VN-missie, Volker Perthes, uitte zware kritiek op het geweld dat de junta gebruikt om de al zeven maanden durende massademonstraties te onderdrukken. Legerchef Burhan dreigt Perthes het land uit te zetten, terwijl hij opriep tot een ‘jihad’ tegen Perthes.

Vreedzame transitie

De speciale vertegenwoordiger van de VN probeert ook de leiders achter de volksopstand van 2019, de Krachten voor Vrijheid en Veranderingen (FFC), nu aan tafel te krijgen om tot samenwerking te komen met het leger. Dat moet leiden tot een vreedzame transitie naar democratie.

De FFC en ook de ondergrondse vakbond SPA weigeren te praten met de legertop. Zij willen eerst het vertrek van de generaals en dan een burgerregering vormen die de transitie leidt. Ze hebben slechte ervaringen met de beloften van de juntaleiders. De legertop werkte jarenlang met Bashir en was medeverantwoordelijk voor de zware onderdrukking van de bevolking in Soedan. Nu werken de militairen weer samen met de vroegere aanhangers van Bashir die zijn teruggekeerd op cruciale posities in het land, terwijl leiders van de protestbeweging werden gearresteerd op basis van verzonnen aanklachten.

Beloften van de junta om terughoudend op te treden tegen demonstranten zijn keer op keer geschonden, evenals het vrijlaten van politieke tegenstanders. Het opheffen van de noodtoestand lijkt meer voor de bühne bedoeld dan dat er sprake is van verandering.

Bovendien zijn er spanningen tussen legerleider Burhan en zijn tweede man, Mohamed Hamdan Dagalo, beter bekend als Hemedti, die een eigen leger heeft, de Rapid Support Force. Hemedti werpt zich op om bij de volgende verkiezingen de nieuwe leider van Soedan te worden.

