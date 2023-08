Legerleiders Ecowas komen zaterdag in Ghana bijeen om eventuele inval Niger voor te bereiden

De stafchefs van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) komen zaterdag in Ghana bijeen om te praten over hoe een eventuele interventie in Niger eruit zou moeten zien. De vergadering is twee dagen nadat de leiders van het samenwerkingsverband de opdracht gaven om een interventiemacht in paraatheid te brengen om de coupplegers in Niger af te zetten, en de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum weer in het zadel te helpen.

Eind juli verdreef het leger in Niger de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum. Generaal Abdourahamane Tchiani, leider van de presidentiële garde, riep zichzelf uit tot nieuwe leider. Inmiddels heeft de junta ook een nieuw kabinet geformeerd.

Na de vergadering die morgen zal plaatsvinden in de Ghanese hoofdstad Accra, zullen de stafchefs de leiders van Ecowas informeren over ‘de beste opties’ met betrekking tot het activeren en ontplooien van deze ‘standby-troepenmacht’.

Druk op de ketel

Ecowas benadrukte donderdag dat het op dit moment diplomatie centraal stelt, maar het is duidelijk dat het West-Afrikaanse landenblok militair de druk op de ketel wil houden. Het samenwerkingsverband hoopt nog altijd op een vreedzame manier een uitweg uit de crisis te vinden, zo klonk het donderdag bij monde van Ecowas-voorzitter Bola Tinubu, tevens president van Nigeria.

Hiertoe gaf Ecowas de militaire junta geen tijdspad, en ook werd niet verduidelijkt hoeveel troepen precies in paraatheid worden gebracht en door wie. Eerder hadden de coupplegers een week de tijd gekregen om Bazoum weer te herinstalleren, anders zou Ecowas militair ingrijpen. Die deadline verliep afgelopen zondag, zonder dat er gevolg werd gegeven aan dat dreigement. De coupplegers dreigen ondertussen Bazoum om het leven te brengen, mocht Ecowas soldaten de grens over sturen.

De president van Ivoorkust, Alassane Ouattara, beloofde wel al een ‘bataljon’ van 850 à 1100 militairen te zullen leveren. En ook Nigeria en Benin zullen net zoals ‘andere landen’ deelnemen, aldus Ouattara. Eerder lag Benin nog dwars, en ook de senaat in Nigeria heeft zijn verzet uitgesproken tegen een militair avontuur in het buurland.

Omstandigheden Bazoum

Ondertussen heeft de Europese Unie heeft vrijdag haar ‘diepste bezorgdheid’ geuit over de omstandigheden waaronder president Mohamed Bazoum wordt vastgehouden. Internationaal klinkt opnieuw de roep om vrijlating van de afgezette president, die in zijn ambtswoning samen met zijn familie wordt vastgehouden. In een interview met The Guardian vertelt zijn dochter, die in Frankrijk verblijft, dat haar familie slecht te eten krijgt, en dat haar vader afgelopen twee weken al zeker vijf kilo zou zijn afgevallen.

EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell riep Niger op tot onmiddellijke vrijlating van Bazoum. “President Bazoum en zijn familie zitten volgens de laatste informatie al enkele dagen zonder voedsel, elektriciteit en medische zorg. Bazoum heeft zijn leven gewijd aan het verbeteren van het dagelijks leven van de mensen in Niger. Er is geen rechtvaardiging voor een dergelijke behandeling”, zei Borrell.

