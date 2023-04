‘Leger Soedan zegt akkoord te gaan met staakt-het-vuren’

Generaal Mohammed Hamdan ‘Hemedti’ Dagalo heeft dinsdagochtend op Twitter gezegd voor 24 uur de wapens neer te willen leggen om er zo voor te zorgen dat gewonden en burgers kunnen worden geëvacueerd – mits de tegenstander, generaal Al-Burhan, dat ook doet. Dagalo, ook wel Hemedti genoemd, is aanvoerder van de Rapid Support Forces (RSF), dat sinds zaterdag in gevecht is met het overheidsleger van Soedan. Hemedti zegt telefonisch te hebben gesproken met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken, die de partijen oproept onmiddellijk de wapens neer te leggen.

Het is het leger dat zich niet aan de afspraken houdt en doorgaat met luchtaanvallen op burgerdoelen, aldus Hemedti. Later vandaag meldde generaal Shams El Din Kabbashi tegenover tv-zender Al-Arabiya wel degelijk akkoord te gaan met een wapenstilstand, en vanaf 18.00 lokale tijd een dag lang de wapens te laten zwijgen.

Deze verklaring komt niet lang nadat het overheidsleger nog zei niets te weten over een staakt-het-vuren. Ook zei het dat de RSF bewapend zou worden door twee buurlanden - zonder te willen zeggen op welke landen hij doelde. Maandagavond zou er ook al een kort staakt-het-vuren zijn overeengekomen, dat vrijwel direct werd geschonden.

‘Humanitaire hulp onmogelijk’

Het Internationale Rode Kruis laat weten dat het momenteel zo goed als onmogelijk is geworden humanitaire steun aan de bewoners van Khartoem te bieden. Ook zijn er tal van berichten dat ziekenhuizen zijn beschoten en gedwongen zijn te sluiten.

Gisteren werd een Amerikaans konvooi beschoten, waarbij geen gewonden zijn gevallen. Ook de EU-ambassadeur zou zijn beschoten, maar die is volgens persbureau AFP in orde. Blinken heeft hierop contact gehad met beide legerleiders, en zegt ook in contact te staan met de Afrikaanse Unie, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Saudi-Arabië om de twee generaals zover te krijgen de gevechten te stoppen. Maandag zei de VN-afgevaardigde Volker Perthes nog geen enkele indicatie te zien dat beide partijen met elkaar zouden willen praten.

185 doden

Ondertussen claimde de RSF dinsdagochtend de luchthaven van de hoofdstad Khartoem helemaal in handen te hebben, aldus plaatselijke media. De luchthaven ligt in het midden van de metropool Khartoem en slechts 2 kilometer van het centrum, waar veel ministeries en het presidentieel paleis staan.

Internationale persbureaus melden dinsdagochtend 185 doden en meer dan 1800 gewonden.

Brandende vliegtuigen op het vliegveld van Khartoem, waar volgens verslaggevers van Reuters soldaten van de RSF te zien zijn. Beeld Reuters

Wat is er aan de hand in Soedan? De Soedanese strijdkrachten en de RSF zijn na lange tijd van spanningen zaterdag met elkaar in gevecht geraakt. De militaire leider van het land, generaal Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, erkent de RSF niet meer als legergroep en heeft zijn voormalige strijdmakkers van de RSF als rebellen betiteld. Aan de andere kant heeft RSF-leider Hemedti generaal Al-Burhan, het de facto staatshoofd van het land, betiteld als islamistische extremist, en zegt nu te vechten om de democratie te herstellen. Beide legerleiders is het te doen om macht. Al-Burhan werd na de val van dictator Omar al-Bashir in 2019 de leider van het land. Er kwam een soort voorlopige regering van burgers en militairen, maar die is na een staatsgreep door het leger en de RSF in 2021 afgezet. RSF-commandant Hemedti heeft zich later van de coup gedistantieerd.

Door de gewelddadige machtsstrijd in Soedan raakt de door de bevolkingzo gewenste democratisering uit het zicht.