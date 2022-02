Leger Oekraïne slaat Russische aanval af in westelijke regio Lviv

In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de aanval van Rusland in Oekraïne.

In het kort - Rusland begon donderdag met een complete invasie van Oekraïne en neemt daarmee een grote gok. - Zaterdagochtend worden er zware gevechten gemeld in Kiev. Lees hier een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de nacht van vrijdag op zaterdag. - President Zelensky weigert te vluchten. Hij heeft een evacuatieaanbod afgewezen. “Het gevecht is hier; ik heb munitie nodig, geen lift.” - Europa en de VS houden het voorlopig bij zware sancties, maar er is aarzeling de meest ingrijpende maatregelen door te voeren. - Wat drijft Poetin om deze oorlog te starten? Zeven vragen en antwoorden in dit overzicht.