Leger Myanmar richt in dorp een enorm bloedbad aan

In het plaatsje Pa Zi Gyi in Myanmar verzamelden zich dinsdagochtend honderden dorpelingen om de opening van een kantoortje van de regering in ballingschap te vieren. Ze komen vroeg bij elkaar om de hitte van de dag te vermijden. Er wordt gegeten en kinderen dansen. Boven hen verschijnt een bommenwerper die zijn dodelijke lading midden tussen de menigte laat vallen.

Pa Zi Gyi wordt platgebombardeerd. Overal liggen verbrande lijken, lichaamsdelen en gewonden. Overlevenden proberen te redden wat er te redden valt en er wordt gezocht naar gewonden om ze te helpen. Dan verschijnen legerhelikopters aan de horizon en de boordmitrailleurs openen het vuur op de dorpelingen die met reddingswerkzaamheden bezig zijn.

Woensdag zijn tachtig lichamen geborgen. Ook zijn er heel veel lichaamsdelen gevonden, waarvan niet kon worden vastgesteld van wie ze waren. Veel mensen raakten bij de luchtaanvallen zwaargewond. Pa Zi Gyi is in vlammen opgegaan, er wordt gezocht naar meer slachtoffers. De verwachting is dat het dodental kan oplopen tot boven de 150.

Gruweldaden voeden de weerzin tegen het leger

Dit is het ergste bloedbad bij een luchtaanval sinds de staatsgreep van februari 2021. Sindsdien zijn er al meer dan 600 bombardementen en beschietingen vanuit de lucht geweest. Verzetsgroepen en de lokale bevolking staan machteloos. Vluchten is nauwelijks mogelijk gezien de snelheid waarmee de luchtaanvallen plaatsvinden.

De junta vernietigde zo al vele scholen met kinderen erin, klinieken en complete dorpen om het verzet tegen de generaals te breken. Veel succes heeft de militaire junta er niet mee, want dit soort gruweldaden voedt de weerzin tegen het nietsontziende leger. Inmiddels zijn er meer dan 500 rebellengroepen in Myanmar actief, waarvan de meesten zich hebben geschaard onder de People’s Defence Force van de afgezette regering in ballingschap, de Nationale Eenheidsregering.

Legerwoordvoerder generaal Zaw Min Tun bevestigde de luchtaanval op de staatstelevisie. Volgens hem was die gericht op een munitiedepot in het dorp dat werd geraakt en toen ontplofte, waardoor er zoveel mensen zijn omgekomen. De vele burgerslachtoffers vielen, volgens de generaal, doordat zij gedwongen werden de rebellen te helpen. Meestal ontkent de junta dergelijke luchtaanvallen.

‘Moet er eerst een nieuwe holocaust plaatshebben?’

Het is opmerkelijk dat er dit keer werd gereageerd met een televisieverklaring. De junta voelt zich internationaal geïsoleerd en doet er alles aan om erkenning te krijgen. De aanval op Pa Zi Gyi lokte zware kritiek en veroordelingen uit van de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen.

Min Min, van de Assistance Association of Political Prisoners, die politieke gevangenen en hun families bijstaat in Myanmar reageert vanuit Londen gelaten op de internationale veroordelingen. “Wat ik niet begrijp is dat de VN en al die landen alleen maar sorry zeggen en het afkeuren, maar verder niets doen. Moet er eerst een nieuwe holocaust plaatshebben? Wachten ze op een genocide, zoals in Cambodja tijdens het Rode Khmer bewind eind jaren zeventig van de vorige eeuw, waarbij een kwart van de bevolking is omgebracht? Er moet nu worden ingegrepen.”

Min Min is ook verbaasd dat er geen hulp op gang komt naar Pa Zi Gyi, al ligt het erg afgelegen op zo’n 150 kilometer van de grote stad Mandalay. In dit gebied vindt het hevigste verzet plaats tegen de junta. “Ngo’s moeten onderhandelen met de junta om daar hulp te kunnen verlenen. Ze kunnen niet achterover blijven leunen.”

Hij krijgt bijval van Manny Maung van Human Rights Watch vanuit Australië. Zij is al drukdoende bewijs te verzamelen van wat er bij deze verwoestende aanval is gebeurd. “De junta heeft alleen controle over het luchtruim. Op de grond verliest het leger keer op keer de gevechten tegen de opstandelingen. Nog steeds is er geen embargo op brandstof voor vliegtuigen en helikopters, waardoor landen als Pakistan en India ongestraft kerosine aan het leger van Myanmar blijven verkopen. Als Myanmar geen brandstof kan kopen, dan is het afgelopen met de luchtaanvallen en het doden van onschuldige burgers en kinderen.”

