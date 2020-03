Lege straten in Rome. ‘Het lijkt wel of we in een rampenfilm zitten’

Zondagochtend laadt Patrizia Distefano twee volle tassen met boodschappen in haar auto. Ze heeft net ingeslagen bij supermarkt Todis in de wijk Prati, die tegen Vaticaanstad aanschurkt. “Nee, ik heb niet gehamsterd. We moeten allemaal kalm blijven. Wel heb ik veel amandelen, walnoten en sinaasappels gekocht omdat die je immuunsysteem versterken. Dat lijkt me nu verstandig.”

Na haar sjouwt het echtpaar Francesca en Andrea Mattei vier tassen naar buiten. Het stel heeft wél extra veel gekocht: pasta, tomatensaus, biscuitjes. “Voor de zekerheid, omdat de situatie dagelijks verandert”, zegt Andrea. De twee vertellen best wel bang te zijn. Francesca: “Het lijkt wel alsof we in zo’n rampenfilm zitten, over de apocalypse. Vooral de grote onzekerheid maakt ons ongerust. Blijft het virus één maand rondwaren, of twee, of drie? Zou het kunnen dat al onze steden tot stilstand komen?”

In de regio Lazio, waar de miljoenenhoofdstad van Italië in ligt, ruim vijfhonderd kilometer van de virushaard in het noorden van het land, zijn nog geen tachtig besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Toch is de bezorgdheid hier sinds afgelopen donderdag snel toegenomen. Want het is menens: alle scholen zijn - net als in heel het land - tot minstens 15 maart dicht. Ook alle bioscopen, gokhallen, dansscholen, theaters en musea zijn gesloten. Premier Giuseppe Conte heeft alle burgers met klem verzocht om op een meter afstand van elkaar te blijven.

Het constante getoeter van de scooterrijders ontbreekt

Daarom gaat het leven helemaal niet meer zijn gangetje. De Romeinen eten ’s avonds thuis in plaats van de talloze pizzeria’s te vullen. In sportscholen is het ronduit rustig en desinfecteren sommige fitnessfanaten de matjes voordat ze daar liggend hun buikspieroefeningen op doen. Het gewoonlijk zo drukke verkeer ligt bijna stil; het constante getoeter van de scooterrijders ontbreekt. En de binnenstad - altijd zo’n formidabele toeristenmagneet - is onwerkelijk leeg. Vóór de komst van het virus was er bij de beroemde Spaanse trappen en de Trevi-fontein geen doorkomen aan, maar nu komt daar bijna niemand. Schoenenverkopers en ijsjesverkopers staan voor hun etalages in de zon met hun telefoons te spelen, want klanten blijven toch weg.

Werkende Romeinen met schoolgaande kinderen hebben plotsklaps voor langdurige opvang moeten zorgen. Het echtpaar Mattei vertelt bij de supermarkt dat de vier grootouders zijn ingeschakeld als oppas. “Ze komen helemaal van de andere kant van Rome met de auto naar ons toe. Ze mijden het openbaar vervoer vanwege het besmettingsgevaar. Als dit weken gaat duren, is het allemaal wel erg vermoeiend voor ze.”

De paus geeft zijn zegen vanaf een groot videoscherm, in plaats vanaf zijn balkon. F Beeld AP

Onwerkelijk is ook de zondagse zegen van de paus: die geeft hij via vier videoschermen op het Sint Pietersplein in plaats van vanuit zijn raam. Er moeten niet te veel mensen samenkomen want dat kan het virus verspreiden, is de gedachte. Lina Toscano uit Napels, die met een vriendin een dagje Rome doet en op het plein staat, vindt dat terecht. Wat ze niét terecht vindt, is dat Italianen vanwege het virusgevaar nu in een dozijn landen worden geweerd. “Ze doen alsof we de pest verspreiden. Maar volgens mij zijn er in de andere Europese landen net zo veel besmettingen als hier. Het verschil is dat wij er open over zijn, terwijl zij de boel verborgen houden.”

