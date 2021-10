Lega-leider Salvini staat terecht voor tegenhouden schip met migranten, en vindt dat volkomen onzinnig

Ontvoering en plichtsverzuim zijn de zaken die Matteo Salvini, partijleider van de rechts-nationalistische Lega, ten laste zijn gelegd. Het Openbaar Ministerie in Palermo zegt dat Salvini de strafbare feiten heeft gepleegd toen hij een schip van de Spaanse ngo Open Arms ruim twee weken verbood om de haven van het Italiaanse eilandje Lampedusa binnen te varen. Het voorval vond plaats in de zomer van 2019.

Op het schip zaten 147 bootmigranten die Open Arms uit de Middellandse Zee had gehaald en die het op Lampedusa wilde afzetten. Salvini was destijds minister van binnenlandse zaken; het indammen van de immigratie vanuit Afrika naar Italië maakte hij tot zijn prioriteit. Twee weken lang bleef het reddingsschip in de hete augustuszon bij Lampedusa heen en weer varen; dat was wereldnieuws. De doodvermoeide migranten konden pas aan wal nadat het Openbaar Ministerie had ingegrepen.

Het team van aanklagers in Palermo wordt aangestuurd door de vooraanstaande hoofdaanklager en maffiabestrijder Francesco Lo Voi. Salvini kan maximaal vijftien jaar celstraf krijgen. Een definitieve veroordeling zou bovendien betekenen dat de populaire politicus geen publiek ambt meer mag bekleden, en dus geen minister-president kan worden – een baan die de Lega-leider op het oog heeft.

‘Terechtstaan is surreëel’

Salvini – bijgestaan door topadvocate Giulia Bongiorno – vindt de rechtszaak volkomen onzinnig. Hij zegt dat er van ontvoering geen sprake was omdat het schip vrij was om ergens anders heen te varen – naar Spanje of Malta, bijvoorbeeld. Ook de verdenking van plichtsverzuim slaat nergens op, meent hij. Salvini vindt dat hij zijn plicht als minister van binnenlandse zaken juist uitstekend vervulde door bootmigranten te weren. Salvini zei zaterdagochtend tegen de pers: “Onze grenzen bewaken is de plicht van een minister, maar ook van elke andere persoon. Terechtstaan omdat ik mijn plicht heb gedaan, is surreëel.” Hij vindt het bovendien essentieel dat het dichthouden van de haven van Lampedusa destijds het beleid van de regering van Lega en Vijfsterrenbeweging onder leiding van Guiseppe Conte was. Met andere woorden: het was niet híj die het schip buiten de haven van Lampedusa hield, maar het hele kabinet.

Rechtse Italiaanse politici die voor de rechter moeten verschijnen, zien daar vaak de nare hand van linkse magistraten in. Ex-premier Silvio Berlusconi, bijvoorbeeld, dééd niet anders wanneer hij weer eens een proces aan zijn broek kreeg. Salvini hoort nu ook bij de club. Na afloop van de zitting zei hij: “Ik vind het jammer dat de Italianen geld moeten uitgeven aan een politieke rechtszaak die door links en door de fans van illegale immigratie is georganiseerd.”

Salvini zal in zijn mening worden gesterkt door wat er eerder dit jaar aan de andere kant van Sicilië, in de stad Catania, gebeurde. Daar boog een rechter zich over de vraag of de leider van de Lega terecht zou moeten staan voor het feit dat hij in juli 2019 zo’n 130 migranten dagenlang aan boord van een schip van de Italiaanse kustwacht had gehouden. De rechter in Catania kwam tot de conclusie dat er geen basis was voor een rechtszaak, omdat de regering achter die actie van Salvini had gestaan en er geen wetten waren overtreden.

Lees ook:

Rechtse koers komt Matteo Salvini duur te staan

Net nu er gemeenteraadsverkiezingen zijn, komt de sluimerende onvrede over de koers van Lega-leider Matteo Salvini tot uitbarsting. De partij valt in twee kampen uiteen.