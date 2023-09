Leegloop bij de Europese Commissie

Het is alsof de 27 leden van de Europese Commissie allemaal tegelijk de vacaturesites hebben afgestruind: de een na de ander heeft plotseling een nieuwe baan.

Voor de zomer vertrok al de Bulgaarse Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s, om minister van buitenlandse zaken te worden in haar eigen land. In de zomer volgde de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans, die lijsttrekker werd van GroenLinks-PvdA. Dinsdag legde ook de Deense Margrethe Vestager haar taken neer – zij is in de race om voorzitter te worden van de Europese investeringsbank EIB.

Vestager heeft nog geen officieel ontslag genomen, maar is zich aan het voorbereiden op haar sollicitatie. Dat ze dat zo openlijk doet, duidt erop dat de kans groot is dat ze de baan daadwerkelijk zal krijgen.

Hoorzitting

Het Europees Parlement hield dinsdag een hoorzitting om de geschiktheid van de vervanger voor Gabriel te beoordelen. Iliana Ivanova werd geschikt bevonden. Binnenkort volgt ook zo’n zitting met Timmermans’ vervanger Hoekstra.

Ook voor Vestager zal een vervanger komen. Toch is haar vertrek een forse aderlating: net als Timmermans maakte Vestager deel uit van het kleine team van vicevoorzitters die net iets meer te zeggen hadden dan gewone commissarissen. Zij vormden met hun beleid de steunpilaren van deze Commissie.

Vestager moest het beleid vormgeven waarmee de techreuzen als Amazon en Facebook in het gareel gedwongen worden. Onlangs is haar paradepaardje, de Digital Services Act, in werking getreden. Die geeft gebruikers van online diensten meer rechten.

Vestager laat het dossier over de rechten van de miljoenen Europese platformwerkers, waarover de lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement de komende maanden onderhandelen, verweesd achter. Haar collega Didier Reynders neemt deze taken waar, tot er een opvolger is gevonden. Die zal geen vicevoorzitter worden.

