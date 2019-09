Leden van de Vijfsterrenbeweging beslissen vandaag online over het lot van de nieuwe regering

Giuseppe Conte wordt woensdag bij de president verwacht om zijn nieuwe kabinet vast te stellen, melden de Italiaanse media. Maar er is nog een unieke cliffhanger: vandaag kunnen de leden van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging de boel namelijk nog in de war schoppen. Zij kunnen tot 18 uur bij een online stemming 'sì' of 'no' antwoorden op de vraag: "Ben je het ermee eens dat de Vijfsterrenbeweging samen met de Democratische Partij, onder leiding van Giuseppe Conte, gaat regeren?"

Als er meer leden 'nee' dan 'ja' stemmen, gaat het hele feest niet door. Dan kan president Sergio Mattarella, supergefrustreerd, niets anders doen dan nieuwe verkiezingen uitschrijven. Die kunnen in november worden gehouden.

Deze online stemming hoort bij de directe democratie, waar de partij - in 2009 opgericht door cabaretier Beppe Grillo - een voorstander van is. In de statuten staat dat belangrijke beslissingen op internet aan de leden moeten worden voorgelegd. Grondwetexperts zijn kritisch: ze zeggen het belachelijk te vinden dat een relatief kleine club mensen in dit stadium, dus nadat Mattarella premier Conte vorige week heeft verzocht een nieuw kabinet te smeden, nog zand in de machine kan strooien.

Di Maio beslist

Maar bij de Vijfsterrenbeweging, de enige partij in Italië die op deze manier te werk gaat, zien ze het probleem niet. De partij hecht erg aan de online consultaties. Het is partijleider Luigi Di Maio die beslist waarover en wanneer er wordt gestemd. Dat gebeurde onder andere om zijn leiderschap te bevestigen en om Vijfsterren-kandidaten voor regionale verkiezingen te selecteren.

Afgelopen maart werd er ook gestemd over de vraag of minister van binnenlandse zaken Matteo Salvini, partijleider van Lega waarmee de Vijfsterrenbeweging toen regeerde, moest kunnen worden vervolgd voor zijn weigering om een kustwachtschip met bootmigranten in een haven te laten aanmeren. De leden stemden toen 'no'.

Website Rousseau

Deze dinsdag kunnen naar schatting 115.372 leden inloggen op de website Rousseau, vernoemd naar de Zwitserse filosoof. Ze stemmen zelden allemaal; meestal nemen maar enkele tienduizenden leden de moeite. En die stemden tot nu toe altijd in met wat de partijtop wilde.

Voorheen hield de Vijfsterrenbeweging dit soort stemmingen op een eigen website, maar sinds 2016 gebeurt dat op de wesbiste die wordt gerund door de Rousseau Vereniging in Milaan. Op hetzelfde Milanese adres zit internet-consultant Casaleggio Associati, het bedrijf van Davide Casaleggio, de zoon van Gianroberto Casaleggio: de inmiddels overleden ICT'er die samen met Grillo de Vijfsterrenbeweging oprichtte.

In Italië neemt iedereen aan dat Davide Casaleggio over de website gaat. Alle Vijfsterren-parlementsleden zijn verplicht om elke maand 300 euro voor Rousseau over te maken. De Milanese notaris Valerio Tacchini certificeert de stemmingen. Hij zei onlangs in dagblad Il Corriere della Sera dat het er net als bij het stemmen door kijkers van tv-programma's als ‘X-Factor’ en ‘Dancing with the Stars’ aan toegaat - daar werkt de notaris ook voor.

Toch blijven critici sceptisch over de betrouwbaarheid van de uitslagen van deze stemmingen. Want Rousseau loopt nogal eens vast en is meerdere keren gehackt. Bovendien heeft de Italiaanse privacy-autoriteit recentelijk 85.000 euro aan boetes opgelegd, omdat de anonimiteit van de stemmende leden niet was gewaarborgd. Bij de Vijfsterrenbeweging zweren ze dat het systeem daarna veiliger is gemaakt en nu tiptop op orde is. Volgens de partij is het dan ook onmogelijk om met de stemmen te sjoemelen.

Lees ook:

Hoe moet het nu verder met Italië?

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft dinsdagavond officieel zijn ontslag aangeboden aan de 78-jarige president Sergio Mattarella. Daarmee komt de bal bij de president te liggen, die het ontslag van zijn premier accepteerde.