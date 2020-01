Leaver of remainer, ze staan samen in de rij voor brexitmunt

De staf van de Koninklijke Munt is een beetje giechelig. Op een gemiddelde vrijdag komen er misschien honderd bezoekers naar de muntslagerij in het slaperige Pontyclun in Wales, met soms een uitschieter naar 150. Vrijdag, de eerste dag dat de speciale brexitmunt met drie miljoen exemplaren in circulatie werd gebracht, kwamen er tweeduizend mensen.

Het kleine stationnetje puilde uit, de plaatselijke taxidienst kon de vraag niet aan en op de parkeerplaats van de geldfabriek stonden de auto’s opeengepropt op de stoepen. Aan stickers op de auto’s was te zien hoe ver sommige bezoekers hadden gereden: uit Edinburgh, uit Manchester, uit Brighton.

De 24-uursopening van de geldfabriek in Wales is zo’n beetje het enige publieksevenement dat de brexitdag markeert. Een inzameling om, al wordt de beroemde toren verbouwd, de Big Ben in Londen te laten luiden leverde niet genoeg op. Een feest op Parliament Square, georganiseerd door de Brexit Party, valt enigszins in het water doordat er op die plek een alcoholverbod geldt. Er waren plannen voor een vuurwerkshow, maar de plaatselijke politieverordening staat die alleen toe op 5 november en 3 december.

Buiten Londen gebeurt er nog minder, een paar kleine demonstraties tegen brexit daargelaten.

Warme broodjes

De kaartjes voor de Munt gingen daardoor als warme broodjes over de toonbank. “We zijn helemaal uit Buckinghamshire gekomen, twee en een half uur hiervandaan, om deze munt te bemachtigen”, zegt Lizzie Lenigas (45), huisvrouw. Ze heeft haar dochter Anne van tien meegenomen en haar vader Malcolm Dickens (79). In munten zijn ze niet echt geïnteresseerd, maar wel in een tastbaar bewijs ‘dat het gelukt is’, zoals Dickens het uitdrukt.

Ze hadden er weinig fiducie meer in, al waren ze deel van de meerderheid die in 2016 voor een EU-uittreden stemde. “Ik dacht dat het de remainers zou lukken om brexit voor eeuwig tegen te houden”, zegt Lizzie. “Maar we hebben gewonnen. Zo voelt het. Eindelijk geen EU meer die ons de wetten voorschrijft, maar soevereiniteit. Ik dacht dat ik Anne daarvoor wel een dagje van school kon houden. Dit is geschiedenis.”

Dickens is oud genoeg om zich te herinneren hoe het vóór de EU was. “Ik werkte toen in Helmond, bij Vlisco. Dat kon toen ook. En ja, er waren grenscontroles, maar dat ging allemaal heel soepel.” Hij ziet niet waarom dat niet weer zou kunnen.

Ze hebben ieder en kaartje gekocht voor de rondleiding – alleen vandaag – langs de machines waarop de munt gemaakt wordt en langs de vorige twee EU-munten. Er werd er één geslagen in 1973 bij de toetreding destijds tot de EEG en één in 1992, toen de Britten voorzitter waren van de Europese Raad. Die laatste, gedrukt in een oplage van slechts 109.000, is nu duizenden ponden waard.

De brexit-munt. Beeld EPA

De tienjarige Anne Lenigas hoopt dat de brexit-munt op een dag ook zoveel waard zal zijn. ‘Vrede, voorspoed en vriendschap met alle landen’, staat er op de munt van nu. Al twee keer eerder sloeg de Munt het geldstuk: één keer als test voor de brexit-datum van 29 maart 2019, maar toen ging de uittrede niet door. Een tweede keer, in oktober 2019, lag er in de houten kisten onder de geldpersen al een miljoen muntstukken van 50 pence. Ook die moesten worden omgesmolten – er kwam toch geen brexit die dag.

Gisteren wel, een gelegenheid waarvoor bezoekers de geldpers zelf mochten bedienen. Voor 10 pond kon iedereen op de knop drukken waarmee de letters in het staal geperst werden.

Halfhartig

De 61-jarige Matthew Hourahine, een ambtenaar uit het nabijgelegen Newport, heeft wat halfhartig op de knop gedrukt. Hij stemde in 2016 remain. “Ik weet niet zeker of dit een blije of een verdrietige dag is”, zegt hij.

“Ik had liever gezien dat we in de EU bleven. Nu stappen we in het grote ongewisse. Het vervelende is dat op dit moment alweer alles anders is. Toen stemden mensen om uit de EU te gaan, omdat het land de grote aantallen immigranten niet aankon. Nu hebben we juist overal meer mensen nodig: in de zorg vooral, omdat de vergrijzing nu echt toeslaat.”

Maar goed, Hourahine spaart munten en ‘deze markeert hoe dan ook het begin van een nieuw tijdperk’, dus toen zijn nicht Ann Howells (66) hem belde om mee te gaan naar de Munt, nam hij een dag vrij. “Ik weet niet anders dan dat we in de EU zaten”, zegt Hourahine.

“Ik vind het een bijzonder trieste dag”, zegt zijn nicht, “het voelt alsof we een relatie die bijna vijftig jaar geduurd heeft uitmaken. Boris Johnson zegt dat morgen het begin is van een nieuwe dag. Dat hoop ik van harte. In deze afgelopen vier jaar is dit land zo verschrikkelijk verdeeld geraakt, dat is het allerergste.”

Ann Howells heeft er heel wat voor over om met een schone lei te beginnen. “Ik heb zelfs voor 1000 pond een gouden brexitmunt gekocht.”

