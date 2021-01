Larry King (1933-2021) was laagdrempelig en deed bewust weinig research naar zijn gasten

King werd in 1933 in de New Yorkse wijk Brooklyn in een joods-orthodox gezin geboren als Lawrence Harvey Zeiger. Bij het radiostation in Miami waar hij begon, werd zijn achternaam te joods bevonden. Het werd King, en met die naam groeide hij uit tot een radioster.

Vanaf 1985 presenteerde hij 25 jaar lang de talkshow Larry King Live bij CNN , eerst vanuit Washington, later Los Angeles. Hij was de man met de bretels, de grote bril en de opgerolde mouwen. Zijn show was in 130 landen te zien. Van 2012 tot 2020 deed hij het praatprogramma Larry King Now, dat tot op heden werd uitgezonden door de digitale zenders Hulu en Ora en het Russische RT.

In de loop der jaren ontving hij alle groten der aarde. King stond erom bekend dat hij korte vragen stelde en weinig research deed voor hij zijn gasten sprak. Boeken van schrijvers las hij bijvoorbeeld niet, omdat hij niet meer wilde weten dan de kijkers wisten. Hij was laagdrempelig en begripvol. Volgens hem was het ook meer infotainment dan journalistiek wat hij beoefende.

Frank Sinatra en Ross Perot

Aan een president vroeg hij eerder wat hij niet prettig vond aan zijn baan of wat zijn grootste fout tot nu toe was, dan dat hij hem aansprak op politieke kwesties. Frank Sinatra, die nooit interviews gaf, sprak in 1988 wel met King. In 1992 kondigde Ross Perot zijn presidentiële kandidatuur aan in zijn show. En na de dood van Michael Jackson in 2009 had King diens familie en vrienden in de studio.

Eind vorig jaar raakte King besmet met het coronavirus. Al eerder kampte hij met gezondheidsproblemen; zo werd hij behandeld voor long- en prostaatkanker. Van hem was bekend dat hij jarenlang drie pakjes sigaretten per dag rookte. Ook onderging hij een vijfvoudige bypass-operatie, waarna hij de Larry King Cardiac Foundation oprichtte voor mensen die zich geen dure hartoperaties konden veroorloven.

In augustus vorig jaar maakte King, die acht keer trouwde, bekend dat twee van zijn vijf kinderen, Andy en Chaia King, binnen enkele weken na elkaar waren overleden, aan een hartaanval en longkanker. King laat nog drie zoons na.