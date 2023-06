Langzaam slokt de natuur het gehucht van deze twee bejaarde geitenhoeders op

Het platteland van Europa loopt leeg. De Europese Unie komt deze zomer met een natuurherstelwet. Twee zussen bleven achter in het Bulgaarse gehucht Gorno Lukovo. Ze worstelen met het veranderingsproces.

Onder de gele baseballpet krullen de grijze haren van Marina Georgyeiva. De tachtigjarige blaast op haar scheidsrechtersfluitje. Onmiddellijk komen haar geiten uit het hoge gras en volgen haar naar het openstaande hek bij haar boerderij. Op de binnenplaats bij de oude, van natuurstenen opgetrokken stal met verweerde houten ramen en deur laat ze haar veertien geiten bij de scharrelende kippen achter.

De geitenhoeder loopt naar haar huis, waar op een overdekt terrasje haar zus Magdalena Angelova (83) zit. De oudste voert het woord. “Eens leefden in Gorna Lukovo 150 mensen, boerenfamilies, in 58 huizen. Ze zijn allemaal weggetrokken. Wat je hier produceert, kun je negens meer verkopen”, zegt Angelova, wier haar spierwit is. Ze gebaart haar zus koffie te zetten voor de gasten. Bezoek krijgen ze zelden.

Terug naar de natuur

Gorno Lukovo ligt in een verlaten uithoek van het oostelijke deel van het Bulgaarse Rodopegebergte, op de grens met Griekenland. Over het gravelweggetje naar het dorp hangen boomtakken en het duurt niet lang meer of planten en gras overwoekeren het. De natuur heeft in Gorna Lukovo bezit genomen van de oerhuizen, die honderden jaren geleden gebouwd zijn van natuursteen met leistenen daken. Bomen en klimop groeien door ingestorte muren. Veldbloemen bloeien uitbundig. Het is onderdeel van het herwilderingproces in Rodope: terug naar de natuur.

De zussen leven van een gezamenlijk pensioentje van 577 euro per maand. Georgyeiva melkt haar geiten en maakt daar geitenkaas van. Angelova houdt de wacht bij hun boerderijtje als haar jongere zus met de geiten haar dagelijkse ronde door de velden maakt. Heel af en toe komen er buitenlanders langs op een orchideesafari, dan verkopen de zussen wat geitenkaas. Georgyeiva vraagt of 10 euro voor een kilo geitenkaas niet te duur is. Het zijn hun enige extra inkomsten.

Onder het communisme was het beter

De eieren van de kippen zijn moeilijker te verkopen. Ze vertelt dat ze twintig kippen hadden, maar dat roofvogels, waaronder de keizerarend, de helft hebben geroofd. “We hebben een hond voor de geiten, maar kunnen ons geen tweede hond permitteren om de kippen te bewaken”, zegt ze berustend.

“Vroeger was het beter”, vertelt ze met de handen in haar schoot. Vroeger was de tijd van het communisme, van ver voor 1990. Het dorp leefde van de zijde van de zijderups, tabaksplantages, koeien, schapen, geiten en kippen. “Er kwam een regeringshandelaar om onze spullen tegen een vaste prijs te kopen. We kregen tractoren van de overheid om het land te bewerken. Twee keer per dag kwam er een bus naar het dorp. Er reed wekelijks een kleine rijdende supermarkt door ons dorp waar we onze boodschappen deden.”

Nu krijgen de zussen in hun bijna lege dorp geen enkele hulp meer. “We zijn op ons zelf aangewezen.” Ze zijn bang voor Syrische en Afghaanse vluchtelingen die door hun dorp trekken om naar West-Europa te komen. “Je weet niet of ze vriendelijk zijn of kwade bedoelingen hebben”, klaagt Angelova.

De componist Javor Roussinoff vestigde zich drie jaar geleden in Gorno Lukovo. Beeld Erik van Zwam

Een muziekstudio met een bar

Gorno Lukovo is op sterven na dood. Toch is er weer een sprankje hoop op een nieuwe toekomst. Drie jaar geleden vestigde Javor Roussinoff zich aan de andere kant van het dorp in een huis, dat hij opknapte. De componist bouwde er een muziekstudio met een heuse bar erin. Aan de muren hangen zeven cd’s ingelijst die hij maakte met de wereldberoemde Puerto Ricaanse zanger José Feliciano.

Roussinoff kocht de bouwval meer dan twintig jaar geleden. Toen zijn zoon het huis uit ging, verhuisde hij met zijn vrouw van Sofia naar dit afgelegen dorp. Met vrienden restaureerde hij het oude huis. “Ambachtslieden zijn er niet meer”, zegt hij.

Het is nog niet klaar, maar Roussinoff kan er werken. Er is een goede internetverbinding en dat is alles wat hij nodig heeft om zijn muziek de wereld in te sturen. “Ik ben sindsdien drie keer terug geweest in Sofia en dat vond ik geen pretje.” Het isolement en de overweldigende natuur zijn een goede inspiratie voor zijn composities.

De natuur neemt dit huisje in Gorno Lukovo terug. Beeld Erik van Zwam

Naar het ziekenhuis brengen

Voor de oude zussen is Roussinoff de connectie met de bewoonde wereld. Als hij twee keer per week naar de stad in Griekenland rijdt, ver weg van het dorp, haalt hij ook boodschappen voor hen. Ook is het een geruststellende gedachte dat hij bij ziekte de zussen naar het 130 kilometer verderop gelegen ziekenhuis kan brengen, wat zeker drie uur rijden is.

Elf vrienden van Roussinoff uit Sofia kochten zo’n twintig jaar geleden ook huizen in Gorno Lukovo, maar de meeste van die woningen worden inmiddels door de natuur in bezit genomen. Eens wilden ze allemaal hier gaan wonen, maar de meesten kwamen uiteindelijk niet.

Voor Roussinoff hoeft dat ook niet zo nodig. Hij vermaakt zich hier met of zonder vrienden prima. Maar de twee bejaarde zussen zouden het geweldig vinden als hun gehucht ooit weer tot leven komt.

