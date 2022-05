Langverwacht ‘partygate’-rapport kritisch op Johnson, premier reageert defensief

De Britse topambtenaar Sue Gray presenteerde woensdag haar langverwachte volledige onderzoeksrapport naar ‘partygate’. Geheel nieuwe conclusies komen daar niet uit naar voren, wel de nodige extra details. In een gedeeltelijke publicatie eind januari had Gray al harde kritiek geleverd op de regering van premier Boris Johnson, vanwege een hele serie feestjes die regeringsmedewerkers tijdens de coronalockdown voor zichzelf organiseerden. Ze had het toen, net als nu in het volledige rapport, over ‘falend leiderschap’, dat aan de basis van die overtredingen lag.

Dat verwijt overleefde Johnson in januari. Maar meerdere parlementsleden van zijn eigen Conservatieve Partij zeiden destijds dat zij hun oordeel pas zouden vellen als zij het hele rapport hadden gelezen. Johnson probeerde de conclusies woensdag enigszins te bagatelliseren. Het ging om een periode van 600 dagen, verklaarde hij in het parlement. Op slechts acht daarvan waren regels overtreden. En het ging om enorme kantoren waar in totaal honderden mensen werken.

Respectloos

Hij had er geen weet van gehad dat enkele bijeenkomsten waarbij hij aanwezig was geweest na zijn vertrek zo uit de hand waren gelopen. Hij zei ‘ontzet’ te zijn dit in het rapport van Gray te hebben gelezen. Vooral ook de wél nieuwe bevindingen, dat tijdens de bijeenkomsten beveiligingsmedewerkers en schoonmaakpersoneel erg respectloos waren behandeld, had hem geschokt.

Toch zei hij wel degelijk zijn lessen te hebben geleerd.

Of dit verweer Johnson politiek gezien opnieuw redt, zal later woensdag duidelijk worden. Aan het eind van de middag voert de premier overleg met parlementsleden van zijn Conservatieve Partij. De oppositie viel Johnson hard aan in het debat na zijn verklaring. Maar zij kan de premier niet wegsturen. Dat kan alleen Johnsons eigen partij.

Volgens politiek verslaggever Michael Savage van de krant The Observer is degene die het slechts uit Gray’s rapport naar voren komt Martin Reynolds, de voormalig privésecretaris van Johnson. Gray’s rapport citeert onder meer een berichtje van hem, waarin hij opschept tegen een collega dat ze toch maar mooi ‘zijn weggekomen’ met een lockdownfeestje waar volop drank werd geschonken.

Tijdelijk aanwezig

Maar Reynolds is al opgestapt, schrijft Savage op Twitter. En bovendien: “Het evenement dat tot de meeste problemen voor Johnson had kunnen leiden (het feestje in de flat) is niet onderzocht.”

Savage doelt op een feestje op 13 november 2020. Dat zou Johnsons vrouw Carrie hebben georganiseerd in hun flat in Downing Street, om te vieren dat twee adviseurs van haar man, Dominic Cummings en Lee Cain, de wacht was aangezegd. Met beide mannen kon zij slecht opschieten. Er zijn berichten dat de Abba-muziek zo hard stond dat het buiten te horen was. Ook was er eten en alcohol. Premier Johnson zou op zijn minst tijdelijk aanwezig zijn geweest.

De politie deelde echter geen boetes voor de bijeenkomst uit. Volgens The Sunday Times zou Carrie Johnson hebben verklaard dat zij met vijf adviseurs een ‘strategievergadering’ hield en dat van een feestje geen sprake was. Johnson zou in de flat zijn geweest om een sollicitatiegesprek af te nemen. Werkbijeenkomsten waren tijdens de Britse coronalockdown wel toegestaan.

Passen

Johnson en zijn vrouw kregen overigens wel een boete voor hun aanwezigheid bij een ander feestje, ter gelegenheid van de verjaardag van Johnson. Maar dat nieuws overleefde de premier.

Gray schrijft over 13 november 2020: “De informatie die over deze bijeenkomst is verzameld, is beperkt. Want het inwinnen van bewijsmateriaal was nog maar net begonnen toen de politie haar eigen onderzoek aankondigde. Ik heb mijn onderzoek naar dit evenement toen stopgezet, omdat ik elke vooringenomenheid binnen het politieonderzoek wilde voorkomen.”

Gray vond het niet ‘passend of proportioneel’ om haar eigen onderzoek na afloop van dat politieonderzoek weer op te starten. Waarschijnlijk omdat de politie besloot geen boete uit te delen.

