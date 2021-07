Lama bedankt voor baantje als wolvenwachter

De lama Nemorosa liep weg van een Finse schapenboerderij. Inmiddels is ze terecht.

Het waren een paar bange nachten voor Finland. Op woensdagavond ontsnapte de lama Nemorosa uit de west-Finse gemeente Punkalaidun. Ze koos voor haar vrijheid toen ze werd overgebracht naar een schapenboerderij waar, was het idee, ze zou worden ingezet als opzichter van schapen.

De lama waarmee ze het op een lopen had gezet werd direct gepakt, maar Nemorosa was op vrijdag nog nergens te bekennen. De laatste glimp die iemand van haar opving, was op diezelfde woensdag van haar vlucht. Toen zou ze zich in een bosgebied in de plaats Huittinen hebben verschanst.

Lamaboer Anu Koivisto leek het onwaarschijnlijk dat Nemorosa zich daags later nog altijd in het bos schuilhield — lama’s zijn immers bergdieren.

“Woudgrond is een eng gebied voor een lama. Lama’s kiezen doorgaans voor een open plek zoals een weg, een veld of een rots”, zei Koivisto tegen de omroep Yle.

Hoeder van de kudde

Maar wat had Nemorosa überhaupt te zoeken op een schapenboerderij? Nou, daar had ze zich nuttig moeten maken als hoeder van de kudde. Het Wereld Natuur Fonds experimenteert met het inschakelen van lama’s als opzieners. In verschillende uithoeken van de wereld — en zo ook in Finland — is het de bedoeling dat het hoefdier vee beschermt tegen roofdieren. In het geval van Finland zijn dat vooral wolven.

Lama’s rennen niet instinctief weg voor een predator. Sterker nog: ze confronteren de vijand, gaan eropaf en verdedigen zichzelf door te spugen.

Lama’s doen het goed in de sneeuw. Beeld AP

“We wilden uitproberen of lama’s ook kuddes tegen roofdieren kunnen beschermen in Finland”, zei baasje Koivisto, ietwat beteuterd. Nemorosa had een andere kijk op zaken.

De zoekactie kwam met gezwinde spoed op gang. Nemorosa’s signalement verspreidde zich door de gemeenschap: “De 17-jarige Nemorosa is koppig maar aardig. Ze draagt een halster maar zal waarschijnlijk schrikken als iemand daarnaar reikt. De makkelijkste manier om een lama te vangen is deze rustig te benaderen met een stuk droog brood of havermout.”

Lama’s rennen niet weg

“Als je dichtbij weet te komen, sla dan een touw als een lasso om haar nek. De lama geeft zich doorgaans dan snel over. Als je het touw aan de halster weet vast te maken, zoals bij de riem van een hond, zal ze veranderen in mak wandelgezelschap.

“Nemorosa kan spugen als ze zich in het nauw gedreven voelt. Het speeksel stinkt, maar is niet gevaarlijk”, legde Koivisto uit.

Uiteindelijk lukte het een groep jagers Nemorosa zaterdagochtend in te rekenen. Ze kreeg per direct haar ontslag van haar hoedersbaan. Koivisto: “Lama’s zijn intelligente beesten. Als ze eenmaal weten hoe ze moeten ontsnappen, is het aannemelijk dat ze dat nog eens doen.”

