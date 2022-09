Laatste uitspraak Cambodja-tribunaal: levenslang voor 91-jarige Khieu Samphan

Khieu Samphan blijft veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zo oordeelde het Cambodja-tribunaal in Phnom Penh. Dat heeft de 91-jarige voormalige leider van de Rode Khmer donderdag te horen gekregen, op de laatste werkdag van het tribunaal. Dat verwierp zijn verzoek om beroep in te stellen tegen een eerdere veroordeling.

Khieu is de laatste levende voorman van de Rode Khmer, de communistische beweging die in de tweede helft van de jaren zeventig een schrikbewind voerde in Cambodja. Een agrarische revolutie, die een einde moest maken aan het stadsleven en de intellectuele vorming onder de Cambodjanen, leidde tot meer dan een miljoen doden. Zij kwamen om door executies, dwangarbeid, ondervoeding en gebrek aan medische zorg.

Buurland Vietnam maakte in 1979 een einde aan het Khmer-bewind. Bijna twintig jaar later werd het tribunaal opgericht met steun van de Verenigde Naties, maar het duurde nog jaren voor dat zijn werkzaamheden echt begon. Er zijn meerdere personen aangeklaagd maar naast Khieu zijn slechts twee anderen voor de rechters gekomen. Khieu werd in 2018 al veroordeeld wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Herinnering aan de verschrikkingen van ‘the killing fields’

De laatste zittingsdag trok veel belangstelling van Cambodjanen die de herinnering aan de verschrikkingen van wat bekend is geworden als ‘the killing fields’ levend houden. Bussen brachten belangstellenden naar de rechtbank, onder hen ook overlevenden van de terreur.

“Wat u ook beslist, ik zal in de gevangenis sterven”, zei Khieu voor de rechtbank, gezeten in een rolstoel. “Ik zal sterven terwijl ik me blijf herinneren hoeveel mijn Cambodjaanse volk heeft geleden.” Zijn advocaten hadden bezwaar aangetekend tegen meer dan 1800 punten in de aanklacht, maar de rechters oordeelden dat dit geen verschil maakte voor de feiten in de rechtszaak.

Pol Pot, destijds premier en de hoogste leider van de Rode Khmer, heeft nooit verantwoording afgelegd voor zijn daden. Hij stierf in 1998, voor het tribunaal begon.

