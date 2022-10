La presidente? Van Giorgia Meloni hoeft het niet

Ze had de eerste minister-president van Italië kunnen zijn die met La presidente zou worden aangesproken, maar Giorgia Meloni wijst deze vrouwelijke aanspreekvorm af. In Italië is er flinke discussie over de keuze van Il presidente.

Giorgia Meloni is de eerste vrouw die minister-president van Italië is geworden. Toch verwees haar kantoor begin vorige week in een officiële nota naar haar met het mannelijke lidwoord il: Il presidente del consiglio dei ministri (de voorzitter van de raad van ministers). Mevrouw Meloni had zich ook La presidente kunnen laten noemen. Maar voor die vrouwelijke vorm kiest de radicaal-rechtse premier (die wars is van fluïde genders) dus niet.

Vanuit linkse hoek regent het kritiek. Feministe Laura Boldrini – die zich als Kamervoorzitster La presidente liet noemen – vraagt zich af waarom Meloni haar leidende functie in combinatie met haar geslacht niet ook via taal tot uitdrukking wil brengen. Boldrini benadrukt dat taal-encyclopedie Treccani voorschrijft dat functietitels dienen te worden vervoegd. Er is il ministro en la ministra, il maestro en la maestra.

Rechtse vrouwen kiezen voor de mannelijke vorm

Gepikeerd reageert ook vakbond Usigrai van publieke omroep Rai. De bond vindt het kwalijk dat hoofdredacteuren hun collega’s verzoeken het over Il presidente te hebben. Usigrai noemt het “een gevaarlijke achteruitgang” en wijst op het genderbeleid van de omroep: journalisten gebruiken bij vrouwen de vrouwelijke vorm. Taalkundigen mengen zich in de discussie. Volgens hen is La presidente grammaticaal correct, maar is Il presidente niet fout – Meloni is vrij om te kiezen.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni. Beeld ANP / EPA

En haar keuze is voorspelbaar, vinden de linguïsten. Want rechtse vrouwen gaan vaak juist uit conservatisme voor de mannelijke functievorm. De vorige Senaatsvoorzitster, van de rechtse partij Forza Italia, koos ook voor het mannelijke lidwoord wanneer het over haar ging. “Rechtse vrouwen willen zich zo bovendien onderscheiden van vrouwen uit het tegenovergestelde ideologische kamp”, weet het hoofd van de Accademia della Crusca, een bewaker van de Italiaanse taal.

Mogelijk kiest Meloni ook voor Il omdat er nog nooit een La presidente del consiglio dei ministri is geweest. Dat klinkt in haar oren wellicht vreemd. Linguïste Valeria della Valle denkt dat dit soort discussies over vijftig jaar niet meer worden gevoerd omdat het gebruik van La presidente dan heel gewoon zal zijn. “Daar is tijd voor nodig.”

Vrijdag ging Meloni’s kantoor nog een stap verder door te melden dat ze vanwege dat Il met ‘Meneer de minister-president’ hoort te worden aangesproken. Twitter liep over van ironie: “Zou ze transgender zijn?” Meloni heeft gauw laten weten dat iedereen dat Signor mag laten zitten: “Jullie kunnen me ook met Giorgia aanspreken.”

