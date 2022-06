Kunnen de Spanjaarden in die onmenselijke hitte nog wel buiten werken?

Toeristen in Sevilla, lachend met zonnebril onder de 44 graden, Madrilenen die zwetend op de bus staan te wachten bij 42 graden. Het is het soort foto dat zo typisch is voor de Spaanse zomer: onder de uithangborden van de apotheek, een groene plus van neonlicht waarop de temperatuur wordt aangegeven. Zodra het kwik boven de veertig graden uitstijgt, worden de foto’s gelijk weer massaal gedeeld.

Het punt is alleen dat dit jaar de foto’s wel heel vroeg in het jaar rondgaan. Want afgelopen weken rolde een hittegolf vanuit het noorden van Afrika als een vurige tong over het Ibirische schiereiland, door tot diep in Europa. Zoals zo vaak in deze tijden van klimaatverandering is het recordbrekend: de hitte, de droogte, de hoge temperaturen zo vroeg in het jaar.

Een wegwerker in Sevilla neemt even rust. Het was de afgelopen dagen erg warm in Spanje. Beeld AFP

De Spaanse werknemersvereniging Eén Mei vraagt zich daarom af: als dit onze toekomst is, wat betekent dat eigenlijk voor mensen die buiten werken? Want het zijn niet alleen die lachende toeristen die met hun ijsje even in de hoge temperaturen staan. Het zijn de fietskoeriers, de wegwerkers en de gevelreinigers, de politieagenten en fruitplukkers: allemaal trotseren ze de hitte op dit soort dagen om de Spaanse economie draaiende te houden.

Meer kans op ongelukken en vergissingen

Het probleem is namelijk dat er helemaal geen wetgeving bestaat rondom werken in excessieve temperaturen. Ja, van oudsher is er die Spaanse siësta, waarbij je midden op de dag even binnen blijft. Daarnaast is er een zomerrooster, waardoor bijvoorbeeld in Madrid alles alleen nog ‘s ochtends open is in juli en augustus. Maar wat te doen als het half juni al om een uur of elf boven de veertig graden is?

Volgens de Eén Mei-vereniging ontstaat er in deze onmenselijke hitte niet alleen meer risico op vergissingen en ongelukken, maar zijn er mogelijk ook ernstige langetermijngevolgen die nog te weinig zijn onderzocht. Mensenlichamen zijn helemaal niet gemaakt om lange periodes in een hitte van boven de veertig graden te werken. En dat deze periodes langer worden is nu wel duidelijk. Volgens meteorologisch staatsinstituut Aemet duren Spaanse zomers eigenlijk al zo’n vijf weken langer dan in de jaren tachtig, als je kijkt naar de klimatologische omstandigheden. Iedere tien jaar komt daar vermoedelijk een week zomer bij.

Hoewel er een vage juridische omschrijving bestaat die stelt dat mensen vrij krijgen bij ‘slecht’ weer – orkanen en stormen – hebben werknemers daar in de hitte niets aan. En aangezien mensen die buiten werken vaak onderaan de sociale ladder bungelen, wordt de kloof tussen arm en rijk zo met iedere recordbrekende hittegolf groter. Claudia Narocki Claudia Narocki, sociologe en onderzoekster bij de Eén Mei-vereniging, waarschuwt dan ook: “We sluiten nu welbewust onze ogen voor wat er met het meest kwetsbare deel van onze bevolking gebeurt”.

