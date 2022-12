Kunnen de Engelsen beter koken dan de Thai? Volgens deze lijst wel

Welk land heeft de lekkerste keuken ter wereld? Het is een vraag die de online ‘gerechtendatabase’ TasteAtlas elk jaar poogt te beantwoorden met een top 50. Die wordt samengesteld op basis van de gerechten waar bezoekers van de site op kunnen stemmen.

Deze maand werd de nieuwste editie gepubliceerd, die al snel het middelpunt werd van een bescheiden internationale rel. Want hoe kan het dat de Amerikaanse keuken boven de Franse eindigt? Of de Engelse boven de Thaise? De lijst, ook op Twitter gepubliceerd, is inmiddels al bijna 50 miljoen keer bekeken.

Which one is your favorite?

Full top 95 list: https://t.co/194Xj0ZMZ4 pic.twitter.com/v4uYHnGzGD — TasteAtlas (@TasteAtlas) 22 december 2022

De organisatie heeft een verklaring naar buiten gebracht waarin er sussend wordt gesteld dat er met elke editie onrust is − soms bellen er zelfs ambassades op die opheldering willen − maar dat de lijst toch écht een afspiegeling is van het favoriete eten van hun bezoekers, die over de hele wereld wonen. “Verguis ons niet, we tellen alleen maar stemmen.”

Lees ook:

Waarom zijn de Britten zulke drinkers?

Britten drinken gemiddeld niet vaker alcohol dan andere Europeanen. Maar als zij drinken staat er regelmatig geen maat op. Bingedrinken is er een probleem. Onder mannen én vrouwen.