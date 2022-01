Kuipers linkt toename zelfdodingen jongeren onder 30 jaar aan schoolsluitingen

Afgelopen jaar is het aantal zelfdodingen onder jongvolwassen met 15 procent gestegen. Minister Ernst Kuipers (volksgezondheid) verklaart dat dit vooral komt door de coronamaatregelen.

Gemiddeld overlijden iets meer dan twintig jongeren tot 30 jaar elke maand in Nederland door zelfdoding, blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS), die de cijfers maandelijks registreert. In de maanden januari, februari en december 2021 lag dit aantal boven de dertig. In de andere maanden verdween deze piek weer.

De kersvers aangetreden minister Kuipers legt ter verklaring een directe link naar het coronabeleid van zijn voorgangers: “Dat heeft natuurlijk te maken met het herhaald sluiten van onderwijsinstellingen en daarmee het limiteren van contactmogelijkheden in een fase van het leven waarin dat ontzettend belangrijk is.” Ook de beperking van de groepsgrootte bij thuisbezoek draagt daaraan bij.

Het kabinet maakt vanavond officieel verdere versoepelingen van het coronabeleid bekend. De belangrijkste zijn dat de instellingen voor hoger onderwijs weer opengaan, de regels voor sporten worden versoepeld en winkelen op afspraak kan. Maar horeca en cultuursector blijven op slot.

‘Contact met leeftijdsgenoten en toekomstperspectief is belangrijk in deze levensfase’

Renske Gilissen, voorzitter van CANS en onderzoeker bij stichting 113 Zelfmoordpreventie is minder stellig in de duiding van het opgelopen aantal zelfdodingen onder jongvolwassenen. “De precieze oorzaak van elke individuele zelfdoding is nog niet bekend.” Het is volgens haar dus niet zeker dat de coronamaatregelen de groei verklaren. “Maar contact met leeftijdsgenoten, toekomstperspectief, de wereld ontdekken, vriendschappen vormen is heel belangrijk in deze levensfase. Veel maatregelen hebben direct invloed op deze domeinen.” Onduidelijk is ook waarom vooral jonge mannen vaker overgingen tot zelfdoding.

Ook Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, onderstreept dat een zelfdoding altijd de optelsom van een reeks factoren. Prinsen heeft zich de laatste tijd wel hardgemaakt voor opening van onderwijsinstellingen, omdat jongvolwassenen de laatste jaren steeds meer mentale problemen rapporteerden.

Over alle leeftijdsgroepen is het aantal zelfdodingen de laatste jaren redelijk stabiel, met gemiddeld vijf zelfdodingen per dag, meldt CANS. Het aantal suïcides is het hoogst in de leeftijdsgroep van 40 tot 70 jaar. “In deze leeftijdsgroep vindt meer dan de helft van alle suïcides plaats. Het is cruciaal ook hier aandacht aan te blijven geven”, aldus onderzoeker Gilissen.

Praten over zelfdodingsgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl