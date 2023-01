Kritiek op het Kremlin neemt toe na Oekraïense aanval op nieuwjaarsnacht

In verschillende Russische steden werden dinsdag herdenkingsdiensten gehouden om de gesneuvelde militairen te eren, waaronder in de stad Samara, waar veel van de omgekomen militairen vandaan kwamen. In het centrum werden bloemen gelegd door de rouwenden en een minuut stilte gehouden.

De kritiek op het Kremlin over het verloop van de invasie neemt toe sinds de Oekraïense aanval. De Russen accepteerden tot op heden grote verliezen - er zijn sinds de oorlog al tienduizenden militairen omgekomen zonder dat Poetin rekenschap hoefde af te leggen - maar de laatste aanval van nieuwjaarsnacht heeft een zenuw getroffen bij niet alleen de bevolking, maar ook bij de aanhangers van Poetin en de voorstanders van de invasie. Dat de meeste gesneuvelden uit ‘verse rekruten’ bestonden die onlangs waren gemobiliseerd door Poetin en niet uit beroepsmilitairen, brengt de oorlog dichterbij voor de Russen.

Weinig militair resultaat

Oekraïne heeft de verantwoordelijkheid voor de raketaanval opgeëist. De krijgsmacht bracht een verklaring uit, waarin werd gezegd dat ‘tot wel tien eenheden van het vijandelijk militair apparaat’ zijn ‘vernietigd en beschadigd’. Oekraïne zegt dat het dodenaantal in de honderden loopt.

Rusland voerde opnieuw aanvallen uit in het buurland als reactie op de aanval, maar anders dan die van Oekraïne, leverden deze weinig militair resultaat. Een Russische raket vernietigde maandag een ijshockeystadion in de stad Droezjkivka in de regio Donjetsk. De vernietiging van het stadion is een poging van de Russische krijgsmacht om de bevolking te demoraliseren - er worden jaarlijkse honderden wedstrijden in het stadion georganiseerd, vooral voor kinderen.

De Oekraïense president Zelenski zei maandagavond in een toespraak dat hij over informatie beschikt dat Rusland van plan is om een ‘langdurige oorlog’ te voeren met Iraanse (Shahed) drones. Het doel daarvan zou zijn om het Oekraïense volk en de luchtafweer uit te putten. Hoewel Oekraïne er steeds vaker in slaagt de drones neer te halen, nemen de aanvallen toe. De raketten waarmee de drones worden vernietigd zijn ook duur, terwijl de drones juist goedkoop zijn.

Steun harder nodig dan ooit

“We moeten ervoor zorgen”, zei Zelenski, “dat het doel van de terroristen mislukt”. Oekraïne vraagt om meer westerse militaire hulp, waaronder geavanceerde luchtafweerraketten. De Amerikanen hebben eerder toegezegd Patriot-raketten te zullen leveren, maar die zijn niet inzetbaar tegen kleine, laagvliegende en goedkope drones. De Russen voerden de afgelopen drie dagen op veel plekken drone-aanvallen uit, waaronder op elektriciteitscentrales.

De Britse premier Rishi Sunak zegde dinsdag naar aanleiding van de drone-aanvallen meer hulp toe aan Oekraïne en liet weten dat Kiev kan blijven rekenen op militaire hulp, ‘zoals blijkt uit de levering van meer dan 1000 luchtafweerraketten.’ Ook de Franse president Emmanuel Macron zei tijdens een ontmoeting met de Zweedse premier dat Oekraïne ‘onze steun harder dan ooit nodig heeft'.

Lees ook:

Oekraïense nieuwjaarsaanval brengt Russische legerleiding in verlegenheid

Russisch-nationalistische commentatoren vragen zich openlijk af hoe dit heeft kunnen gebeuren: een Oekraïense raketaanval die vele tientallen en mogelijk zelfs honderden Russische soldaten heeft gedood.