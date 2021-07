Kritiek op het coronabeleid duldt Marokko niet: gevangen journalist Soulaimane Raissouni al maanden in hongerstaking

De flamboyante Marokkaanse journalist Soulaimane Raissouni is een telg uit een intellectuele familie en staat bekend om zijn scherpe pen. Hij schrikt er niet voor terug om in zijn stukken kritiek te uiten op de grote macht van koning Mohammed VI en diens corrupte kliek. Maar een jaar geleden was kritiek op de aanpak van de coronapandemie kennelijk toch de druppel die de emmer deed overlopen.

“Er worden meer mensen gearresteerd dan getest op het virus”, had Raissouni geschamperd in een commentaar. Enkele dagen later kwamen politieagenten in burger hem ’s morgens vroeg ophalen in zijn woning in Casablanca. Sindsdien zit hij vast in de beruchte Oukacha-gevangenis in de Marokkaanse havenstad.

Beproefde tactiek

Volgens de autoriteiten is Raissouni (49) gearresteerd vanwege een poging een homoseksuele man te verkrachten. Maar mensenrechtenorganisaties wijzen erop dat dergelijke beschuldigingen van seksuele aard de laatste jaren een beproefde tactiek zijn geworden om kritische activisten en journalisten de mond te snoeren.

Eerst wordt een criticaster opgepakt, dan volgt een publicitaire lynchpartij door koningsgezinde media, waarna in een afgeraffeld proces een zware celstraf volgt. Eerder verdween Taoufik Bouachrine, oprichter van Akhbar al-Yaoum, het dagblad waarvan Raissouni hoofdredacteur was, op dezelfde manier voor jaren achter de tralies. En op dit moment zit een freelance onderzoeksjournalist die over corruptie publiceerde ook vast op beschuldiging van verkrachting.

Zelfcensuur

Het resultaat is een verstikkend klimaat, waarin de meeste journalisten zichzelf censureren. Raissouni’s krant, die al langer kampte met financiële problemen, ging in maart op de fles. Zelf zag hij door zijn gevangenschap zijn anderhalf jaar oude zoon niet opgroeien. En in april ging hij in hongerstaking, uit protest. Toen hij op 10 juni voor de rechter verscheen, was hij uitgemergeld en kon hij al niet meer zonder ondersteuning lopen.

Inmiddels is Raissouni drie maanden in hongerstaking en familieleden vrezen voor zijn leven. In een dramatische poging om aandacht voor zijn lot te vragen, postte zijn echtgenote Kholoud Mokhtari onlangs op sociale media een voor hem bestemde witte lijkwade. Aan persbureau AFP vertelde ze dat haar man, de laatste keer dat ze hem zag, zelfs niet meer kon opstaan en geen gesprek meer kon voeren: “Hij zag eruit als een lijk”.

