Krijgt Zweden in reprise met Magdalena Andersson dan tóch een vrouwelijke premier?

Na 33 mannelijke staatsministers, zoals het premiersambt in Zweden wordt genoemd, heet nummer 34 waarschijnlijk Magdalena Andersson. Dat werd tijd in een land dat zichzelf graag presenteert als gelijkheidsparadijs en dat is omringd door Scandinavische buren waar wél al een vrouwelijke premier in het zadel zat of zit.

Maandag moet de reprise worden van afgelopen woensdag toen Andersson in een dramatische aaneenschakeling van lotgevallen eerst werd verkozen tot premier, daarna moest toezien hoe het parlement het begrotingsvoorstel van de rechtse oppositie aannam, waarop Anderssons coalitiepartij De Groenen om die reden uit de regering stapte en zijzelf vervolgens, na enkele uren premierschap, aftrad.

Opnieuw groen licht

Het parlement stemt maandagochtend opnieuw over de premierskandidaat. Alles wijst erop dat de partijen op dezelfde wijze zullen stemmen als afgelopen week. Dit zou betekenen dat de sociaaldemocratische partijleider, bij gebrek aan een meerderheid tégen zich, opnieuw groen licht kan verwachten.

Anders dan de vorige keer zal Andersson echter aan het hoofd staan van een minderheidskabinet, bestaande uit alleen haar eigen Sociaaldemocraten. Bovendien zal ze het land moeten regeren met de begroting van de centrumrechtse oppositiepartijen – een begroting waarover is mee-onderhandeld door de populistische anti-immigratiepartij, de Zweden Democraten.

Emancipatoire mijlpaal

Dat wordt een helse klus, nadat ongetwijfeld eerst de blijdschap over de emancipatoire mijlpaal zal overheersen. “Natuurlijk weet ik wat dit betekent voor meisjes die in ons land opgroeien en vanzelfsprekend raakt mij dat”, sprak Andersson vorige week, voorafgaand aan de eerdere stemming. “Ik ben ook als meisje opgegroeid in Zweden en het is een ongelijk land, ondanks dat we sinds de jaren zeventig flinke vooruitgang hebben geboekt.”

Andersson werd in 1967 in Uppsala geboren als enig kind van een lerares en een hoogleraar statistiek. Naar eigen zeggen groeide ze beschermd op, en vanaf jonge leeftijd bleek ze ijverig en doelgericht. Zo zwom ze tijdens haar schoolgaande jaren op topniveau in de jeugdcompetitie. Haar voormalig trainer vertelde aan het Zweedse persbureau TT dat, toen Andersson haar voet had gebroken bij gymnastiek, ze direct nadat het gips was verwijderd op haar krukken terug naar het zwembad kwam. Ze was vastbesloten om te trainen, ondanks het doktersadvies te wachten tot haar voet niet meer gevoelig was.

Aangespoord door onrecht dat ze als kind zag op het journaal

Dat ambitieniveau bracht ze ook mee naar de politiek. Op 16-jarige leeftijd werd Andersson lid van de jongerentak van de Sociaaldemocraten, aangespoord, zei ze tegen de krant Aftonbladet, door het onrecht dat ze als kind zag op het journaal.

Ze klom gestaag op. Tijdens haar studie economie werd Andersson verkozen tot voorzitter van de sociaaldemocratische studentenvereniging en na haar opleiding werkte ze achtereenvolgend als politiek adviseur, staatssecretaris op het ministerie van financiën en als directeur bij de Zweedse belastingdienst. In 2014 trad ze toe tot het parlement en de regering als minister van financiën.

Aanzienlijk linkser

In die hoedanigheid is ze regelmatig beschreven als ‘pragmaticus’ en een ‘technocratische ambtenaar’. Maar eerder dit jaar was Andersson ook medeauteur van een standpuntnota getiteld Herverdelingsbeleid voor gelijkheid en rechtvaardigheid. De inhoud daarvan doet vermoeden dat de nieuwe premier aanzienlijk linkser is dan haar omzichtige beleidsvoering als minister suggereerde.

De nota verklaart de dood aan het neoliberale tijdperk en levert hevige kritiek op de introductie van marktwerking en particuliere belangen in onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs. ‘Het neoliberalisme heeft compleet gefaald en moet worden opgegeven’, besluit het document, na een uiteenzetting over hoe privatisering corruptie, ongelijkheid en ondermaatse zorg in de hand gewerkt heeft.

Grote idealen

Concreet onderscheidt Andersson drie politieke prioriteiten: het terugwinnen van de ‘democratische controle over scholen, gezondheidszorg en ouderenzorg’; Zweden tot rolmodel van de klimaattransitie maken; en een einde maken aan de segregatie, schietpartijen en bomaanslagen die het land de afgelopen jaren hebben geteisterd.

Het zijn grote idealen voor de wankele positie waarin ze zich bevindt. De Sociaaldemocraten hebben amper een derde van de zetels in het parlement en, zoals gezegd, heeft Andersson te werken met de begroting van de rechtse oppositie. Onderdeel van die begroting is een toename in law-and-order, met een fors budget voor de politiemacht en een uitbreiding van het aantal detentiecentra.

Tot september de tijd

Opmerkelijk – en omstreden – is ook de verlaging van de diesel- en benzinetaks. Verder wordt 3,4 miljard Zweedse kronen (zo'n 330 miljoen euro) uitgetrokken om de post-pandemische wachttijden in de gezondheidszorg te verhelpen.

Als ze maandag herkozen wordt, heeft ze tot september om zich te bewijzen, want dan volgen verkiezingen. Met een beetje pech is Andersson amper een jaar premier.

