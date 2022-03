Krijgt Zuid-Korea met de conservatieve president Yoon zijn eigen Trump?

Zuid-Korea krijgt een president die heeft laten zien dat hij corruptie wil aanpakken, los van de politieke kleur van de verdachten. Maar de spanningen in Oost-Azië kunnen oplopen door de harde opstelling van Yoon Suk-yeol tegenover China en Noord-Korea. In eigen land gaan vooral feministen en lhbti’ers zware tijden tegemoet.

Conservatief Zuid-Korea leek vijf jaar geleden knock-out geslagen in het sterk gepolariseerde land. De progressieve Moon Jae-in had – voor Koreaanse begrippen – ruim gewonnen en zijn rechtse voorganger Park Geun-hye stond voor de rechter. Park was afgezet na massale demonstraties vanwege haar corruptiepraktijken en zij verdween in de gevangenis, na een zaak die werd geleid door hoofdaanklager Yoon.

Door die zaak werd Yoon, die na een studie rechten was opgeklommen in het openbaar ministerie, een bekende en populaire figuur. Hij versterkte daarna zijn imago bij het rechtse deel van de bevolking door ook een belangrijke medewerker van Moon aan te klagen en veroordeeld te krijgen wegens corruptie.

Meesterzet

Nog geen jaar geleden volgde de meesterzet van het bestuur van de rechtse fusiepartij PPP: zij vroegen Yoon hun kandidaat te worden bij de volgende verkiezingen. Woensdag werd hij na een keiharde campagne verkozen, met een minieme voorsprong op zijn progressieve tegenstander Lee Jae-myung.

Wat voor president de 61-jarige Yoon gaat worden is lastig te zeggen, omdat hij geen enkele ervaring heeft als politicus of bestuurder. Om die reden, en omdat hij hard uit de hoek kan komen, wordt hij wel vergeleken met de Amerikaanse ex-president Donald Trump. Zo heeft Yoon gezegd dat het feminisme te ver is gegaan in Zuid-Korea en heeft hij Noord-Korea gedreigd met preventieve aanvallen.

Jonge vrouwen hebben de anti-feministische boodschap van Yoon duidelijk begrepen en in grote meerderheid voor zijn tegenstander gestemd. Jonge mannen, die zich bedreigd voelden door de voorzichtige pogingen onder Moon om vrouwen meer kansen te geven, stemden juist voor Yoon. Voor Koreaanse lhbti’ers bieden de komende vijf jaar weinig perspectief. Waar Japan voorzichtig richting openstelling van het huwelijk gaat, is daar in Zuid-Korea voorlopig geen sprake van.

Negen keer gezakt

De moeder van Yoon stopte met werken toen ze trouwde, zijn vader maakte carrière aan de universiteit. Yoon groeide op in Seoul, waar hij ook studeerde. Met medestudenten organiseerde hij een nep-proces tegen dictator Chun Doo-hwan en vanwege die rol moest hij Seoul tijdelijk ontvluchten. Later zou hij negen keer zakken voor zijn examen als advocaat, wellicht vanwege zijn verzet tegen Chun.

De vraag is of Yoon ook gaat afrekenen met zijn voorganger Moon of zijn uitdager Lee, als hij op 10 mei aantreedt als president. Dat is wel de cultuur in Zuid-Korea, waar vrijwel alle democratisch gekozen presidenten achteraf zijn veroordeeld wegens corruptie. Yoon heeft gezegd dat hij niet die weg wil inslaan, maar uitgelekte gesprekken van zijn vrouw suggereren iets anders.

In de buitenlandse betrekkingen kunnen er spanningen ontstaan, vooral met Noord-Korea en China. Yoon heeft aangekondigd dat hij meer raketafweersystemen wil plaatsen in zijn land. China, de belangrijkste handelspartner van Zuid-Korea, heeft bij een vorige plaatsing ernstig geprotesteerd en economische sancties ingesteld.

Hardliner tegenover Noord-Korea

Ontspanning met Noord-Korea, waar voorganger Moon naar streefde, staat voorlopig niet op de agenda. Yoon vindt dat het communistische buurland zijn kernwapens eerst moet opgeven. Als Pyongyang zich dreigend opstelt, zou hij met een snelle tegenaanval toeslaan. Ondertussen wil hij de banden met bondgenoot de VS verder aanhalen.

Het is wel de vraag hoeveel de nieuwe president voor elkaar kan krijgen. In het parlement heeft de progressieve partij DPK voorlopig een meerderheid en dus zijn compromissen straks nodig. Dat kan nog lastig worden voor een president zonder politieke ervaring.

