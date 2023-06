Krijgt een delegatie uit Afrika Zelensky en Poetin nader tot elkaar?

Een delegatie van Afrikaanse leiders, onder leiding van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Kiev om te onderhandelen met president Zelensky over een vredesbestand. Over de uitkomst van de onderhandelingen is weinig bekend. Na afloop vertelde Ramaphosa verslaggevers dat zowel Oekraïne als Rusland moet ‘de-escaleren’. Zaterdag bezoekt de delegatie Rusland voor een gesprek met Poetin. Er staan grote belangen voor het continent op het spel.

Ramaphosa, zijn Senegalese ambtsgenoot Macky Sall en leiders uit Zambia, de Comoren en Egypte willen een staakt-het-vuren bewerkstelligen. De nu bijna anderhalf jaar durende oorlog in Oekraïne heeft ontwrichtende gevolgen voor Afrika, waar gestegen voedselprijzen en voedselschaarste levensonderhoud van tientallen miljoenen bedreigen. De Hoorn van Afrika lijdt momenteel onder ernstige droogte, de langstdurende in veertig jaar tijd.

In een concepttekst van een vredesresolutie, in handen van persbureau Reuters, pleiten de leiders voor een aftocht van de Russische troepen, het opschorten van Poetins arrestatiebevel, het verwijderen van kernwapens uit Wit-Rusland en voor sanctieverlichting over en weer. De delegatie wil daarnaast ‘een onvoorwaardelijk akkoord’ over graan- en mestlevering door beide landen laten tekenen. De export van zowel graan uit Oekraïne als meststoffen uit Rusland, waarvan Afrika sterk afhankelijk is, is grotendeels stilgevallen. Een vorig jaar door de Verenigde Naties en Turkije geïnitieerd akkoord dat momenteel graanexport vanuit Oekraïne over de Zwarte Zee mogelijk maakt staat op losse schroeven; Poetin dreigt zich uit het akkoord te trekken.

Een ‘oude, nog openstaande order’

Delegatieleider Ramaphosa stelt zich in de Oekraïne-kwestie formeel neutraal op (Zuid-Afrika is één van de negentien Afrikaanse leden van de Verenigde Naties die zich tijdens een algemene vergadering in oktober vorig jaar onthield van een stem tegen Rusland), maar bij zowel de neutraliteit van Zuid-Afrika als die van Egypte worden vraagtekens geplaatst. Generaal El-Sisi laat vooralsnog Russische gevechtsvliegtuigen in het Egyptische luchtruim toe en wijst verzoeken van de VS om die toegang te blokkeren af. Zuid-Afrika moest dit jaar meerdere diplomatieke rampen afwenden na beschuldigingen van partijdigheid door de VS.

Vorige maand beschuldigde de Amerikaanse ambassadeur in Pretoria de Zuid-Afrikaanse overheid ervan in december wapens te hebben geleverd aan een Russisch oorlogsschip dat bij Kaapstad voor anker kwam te liggen. De ambassadeur nam zijn woorden terug maar binnen Washington gaan sindsdien stemmen op om Zuid-Afrika te sanctioneren. De regering van Ramaphosa onderzoekt de kwestie. Zijn defensieminister zei in december dat de levering een ‘oude, nog openstaande order’ betrof.

Arrestatie als oorlogsmisdaad

Vorige maand brachten ook delegaties uit het Vaticaan en China een bezoek aan Kiev en Moskou om de oorlog in Oekraïne te beslechten. Dat uitgerekend Zuid-Afrika het bezoek van China nu probeert te overtreffen, zal in Peking niet goed vallen; beide landen maken deel uit van de Brics, het samenwerkingsverband tussen de opkomende economieën Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is dit jaar voorzitter en gastheer van een bijeenkomst van de vijf regeringsleiders in havenstad Durban, wat een dilemma veroorzaakt: Pretoria (gecommitteerd aan het Internationaal Strafhof in Den Haag) moet Poetin arresteren zodra hij voet op Zuid-Afrikaanse bodem zet, maar Poetin, die de ontmoeting persoonlijk wil bijwonen, heeft bij monde van een Kremlin-woordvoerder laten weten dat hij een arrestatie als oorlogsdaad beschouwt.

Het is onwaarschijnlijk dat de Afrikaanse delegatie Rusland en Oekraïne dichter bij elkaar brengt; tijdens een telefoongesprek tussen Zelensky en Ramaphosa, vorige maand, zou de president van Oekraïne hebben gezegd dat ‘iedereen die de agressor helpt met wapens medeplichtig is’ aan de oorlog in Oekraïne.

