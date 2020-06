Krijgt Amerika er een nieuwe staat bij?

Veel bewoners van Washington DC hebben nog altijd bumperstickers met de leus die ooit de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd inspireerde: ‘No taxation without representation’ - geen belasting zonder vertegenwoordiging. Niet dat ze zulke geschiedenisfreaks zijn; de eis is voor de inwoners van de hoofdstad nog altijd niet verwezenlijkt.

Washington DC is een soort generaliteitsland. Sinds 1964 mogen de bewoners wel meestemmen voor de presidentsverkiezingen, maar invloed in het Congres of de Senaat hebben ze niet. Daar mogen ze alleen een soort spek-en-bonen-parlementariër zonder stemrecht afvaardigen. Het stadsbestuur kan ook op allerlei terreinen overruled worden door de landelijke overheid.

Is dat niet gek, dat de bewoners van de hoofdstad van een democratie niet mee mogen stemmen voor het parlement? Ja, vond een commissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten, die in 2003 al oordeelde dat hierdoor allerlei mensenrechten worden geschonden. Ja, vindt inmiddels ook de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, die op vrijdag een wet aannam die van Washington DC de 51e staat van Amerika moet maken.

Aan de andere kant, een stad die in zijn eentje een staat vormt, is dat ook niet een beetje gek? Nee hoor, zeggen voorstanders. Er zijn er met minder inwoners, zoals Wyoming en Vermont, dus DC zou niet eens de kleinste staat worden.

Republikeinen willen geen extra staat van het linkse Washington DC

De kans dat het echt zover komt lijkt klein. De Republikeinen in de Senaat zullen het wetsvoorstel daar zeker tegenhouden.

Washington DC is ooit gesticht als een stad onder direct toezicht van de landelijke overheid, om te voorkomen dat die zou moeten onderhandelen over haar eigen veiligheid. Er was in 1783 een incidentje geweest met boze soldaten die het parlement binnendrongen, waarna de staat Pennsylvania weigerde in te grijpen. Senator Tom Cotton, een notoire havik, schetste deze week ook weer zo'n schrikbeeld, als de ordehandhaving in Washington de verantwoordelijkheid zou worden van “linkse politici als burgemeester Muriel Bowser, die vaak de kant van de relschoppers kiest”.

Dat was deels retoriek, want overheidsgebouwen worden geen onderdeel van de nieuwe staat. Maar wat wel klopt, is dat Washington DC een linkse stad is - en daar lijkt de echte pijn te zitten bij de Republikeinen. Elke staat, hoe groot of klein ook, mag twee senatoren afvaardigden.

President Trump, die ook nog een veto uit kan spreken, wond er verder geen doekjes om. “Waarom? Zodat we twee extra Democratische senatoren krijgen?”, reageerde die op een vraag over de wet. “Nee, dank je. Dat gaat nooit gebeuren.”

