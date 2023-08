Krijgen Aboriginals een eigen adviesorgaan in Australië? Het spant er om

Australiërs gaan binnenkort stemmen over een adviesorgaan voor inheemse volken en erkenning in de grondwet. “Op 14 oktober krijgt iedere Australiër een unieke kans om ons land samen te brengen en op een goede manier te veranderen”, zei premier Anthony Albanese woensdag. De volksraadpleging moet bepalen of de inheemse volken als originele bewoners van Australië worden erkend, en of zij een eigen adviesraad krijgen.

Het adviesorgaan gaat, als het er komt, Voice heten. Aboriginals en de oorspronkelijke volken van de eilandengroep Straat Torreseilanden kiezen zelf hun vertegenwoordigers. Het orgaan adviseert de politiek over besluiten die inheemse bewoners treffen, maar het laatste woord blijft aan het parlement.

Slaagt het referendum, dan is Australië het laatste westerse land dat haar inheemse bevolking erkent. “De grondwetswijzigingen zijn een ingewikkeld proces, zegt Ad Borsboom, antropoloog en Aboriginal-deskundige. “Het laatste referendum over een Aboriginal-kwestie was in 1967, toen ze burgerrechten kregen.” Daar stond Australië pal achter, maar de erkenning is toch iets symbolisch gebleven, zegt Borsboom. “Tot nu, want nu zijn de Aboriginal-organisaties mondiger en wordt er flink campagne gevoerd.”

Kleine, maar fanatieke groep is voor een verdrag

Het is nog de vraag of het adviesorgaan er daadwerkelijk komt. De conservatie oppositie voert een ‘nee’-campagne. En die lijkt effect te hebben: uit opiniepeilingen blijkt dat de steun voor het adviesorgaan de afgelopen twaalf maanden is gedaald. Ook vanuit de Aboriginal-gemeenschap klinkt kritiek. Aboriginal-senator Lidia Thorpe noemt de adviesraad ‘machteloos’ en zegt ‘te blijven vechten voor een verdrag’. In de koloniale tijd werd er geen verdrag gesloten met de Aboriginals, waardoor zij geen claim op het land konden leggen. Thorpe wil dat rechtzetten.

De groep Aboriginals die voor een verdrag pleit is klein maar fanatiek, zegt Borsboom. “Zij zijn bang dat ze met een apart instituut altijd een achterstandsgroep blijven. Maar de meerderheid van de inheemse bevolking, ik schat zo'n tachtig procent, is voor de adviesraad.” Aboriginals maken zo’n 3 procent van de bevolking uit.

Borsboom heeft als cultureel antropoloog en onderzoeker in Arnhemland gewerkt, een Aboriginalgebied in het uiterste noorden van Australië. De erkenning gaat er hoe dan ook wel een keer komen, denkt hij. “Maar de Voice zelf, daar heb ik nog een beetje een hard hoofd in. Sociale media gaan nu ook voor het eerst een rol spelen bij een referendum in Australië, dus we gaan zien hoe dat uitpakt.”

