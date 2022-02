Kremlin zet de deur op een kleine kier

Rusland heeft nog altijd kans om tot een consensus te komen met de Verenigde Staten en de Navo over de situatie in en rondom Oekraïne. Dat zei de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov maandag tijdens een overleg met president Poetin, dat op televisie werd uitgezonden. Tijdens het onderhoud vroeg Poetin zijn topdiplomaat of er een mogelijkheid is dat er een akkoord komt over de veiligheidsgaranties die Rusland wil dat de Navo niet verder oostwaarts uitbreidt en dat de alliantie Oekraïne niet toelaat als lid.

“We hebben al meer dan eens gewaarschuwd dat we geen eindeloze onderhandelingen zullen toestaan over vragen die vandaag een antwoord behoeven”, zei Lavrov. “Maar als minister van buitenlandse zaken moet ik zeggen dat er altijd kansen liggen”. De minister adviseerde zijn baas de dialoog ‘voort te zetten en te bevorderen’.

‘Oefeningen lopen op hun eind’

Lavrov was bovendien niet de enige hooggeplaatste figuur binnen de Russische regering die enigszins de-escalerende signalen afgaf. Naamgenoot en defensieminister Sergej Sjojgoe meldde maandag dat een aantal van de grootschalige militaire oefeningen van het Russische leger bijna is afgerond.

“Sommige van deze oefeningen lopen op hun eind, andere worden binnenkort beëindigd”, aldus Sjojgoe die verder niet specificeerde over welke het ging. Het Russische leger houdt momenteel onder meer gezamenlijke militaire oefeningen met bondgenoot Wit-Rusland in het zuiden van dat land, en de Russische marine is in de wateren rond de in 2014 bezette Krim bezig met oefeningen.

Toon verandert

De verandering van toon vanuit het Kremlin komt terwijl de zorgen in Europa en de VS over een aanstaande Russische invasie van Oekraïne toenemen. Afgelopen vrijdag waarschuwde Washington dat zo’n inval ‘elk moment’ kan plaatsvinden. Westerse leiders zetten daarom alle diplomatieke zeilen bij om escalatie te voorkomen.

Zo stelde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz tijdens zijn bezoek maandag aan Kiev dat het wat hem betreft vreemd is dat Rusland zo’n punt maakt van Oekraïense Navo-toetreding, aangezien dat voorlopig helemaal niet op de agenda staat.

Of Scholz dinsdag tijdens zijn bezoek aan Moskou met die boodschap Poetin kan paaien, is onzeker. Maar de Russische machthebbers hebben de deur in ieder geval op een kier gezet.

