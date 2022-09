Kremlin negeert verliezen in het oosten van Oekraïne

Het Russische leger lijdt aanzienlijke verliezen, terwijl Oekraïne steeds meer grondgebied herovert. Ondertussen doet het Kremlin alsof er niets aan de hand is. Het reageert onverschillig op de groeiende kritiek op de forse tegenslagen in Oekraïne.

In het noordoosten van Oekraïne joegen de Oekraïense troepen de Russen maandag richting de grens en eroverheen, zo meldde Oleh Syniehubov, de gouverneur van de noordoostelijke Charkov-regio. Het Russische ministerie van defensie bevestigde dit door van een strategische terugtrekking te spreken om elders te hergroeperen.

Russische eenheden bij Cherson raken geïsoleerd

In het zuidoosten bij de door Rusland bezette stad Cherson boekte Oekraïne eveneens terreinwinst. Kiev claimt daar de afgelopen tijd zo’n 500 vierkante kilometer te hebben heroverd op de Russische bezetter, waarbij ook vijf plaatsen in de regio zijn ingenomen.

De Russische eenheden in Cherson dreigen afgesneden te worden van de rest van het leger dat zich aan de andere kant van de rivier de Dnjepr bevindt. De bruggen over de rivier zijn door de Oekraïners kapotgeschoten. Rusland heeft, volgens het Britse ministerie van defensie, de grootst mogelijke moeite om versterking over de rivier te zetten, om zo het Oekraïense offensief te kunnen stoppen.

Een foto vrijgegeven door het ministerie van defensie van Oekraïne van de opmars van het Oekraïense leger. Beeld AFP

Russische eenheden sloegen op de vlucht

Dit weekend werd de aanvoerroute in Oost-Oekraïne, dat nog steeds grotendeel is bezet door Rusland, afgesneden met de herovering van het verkeersknooppunt Koepjansk in het noordoosten. De bevoorrading van Russische troepen in het zuiden, en vooral in Cherson, loopt nu gevaar.

Ook bevrijdde het Oekraïense leger al 3000 vierkante kilometer noordoostelijk van Charkov. Maandag vluchtten Russische legereenheden op chaotische wijze richting Russisch grondgebied, met achterlating van grote hoeveelheden wapens en zwaar oorlogsmaterieel.

‘Waarom reageert het ministerie van defensie niet?’

Het Kremlin zwijgt over de verliezen en blijft volhouden dat de gestelde doelen zullen worden bereikt, en dat is nu de verovering van de Donbas, bestaande uit de provincies Loehansk en Donetsk. Loehansk is in juli na zware strijd in handen gekomen van het Russische leger, maar de Oekraïense eenheden rukken nu op om deze provincie te heroveren.

In televisieprogramma’s en kranten in Rusland groeit de kritiek op Poetin en zijn entourage. Gevraagd wordt waarom Moskou de ‘speciale operatie’ niet intensiveert om het tij te keren. De krant Nezavisimaya vroeg zich maandag af waarom ‘het ministerie van defensie niet reageert op de zeer verontrustende berichten uit Oekraïne’. De krant meldde dat nu de Oekraïense troepen de Russische grens naderen de legertop bij een militaire oefening duizenden kilometers verderop aan de andere kant van het land zit.

Reuzenrad was meteen al stuk

President Poetin was zaterdag aanwezig bij de viering van het 875-jarig bestaan van Moskou. Hij opende een reuzenrad, dat de volgende dag alweer stuk was, zo beweerden boze tongen. Achttien deelraadsvertegenwoordigers uit Moskou en Sint-Petersburg vragen in een open brief om de afzetting van president Poetin door de Doema, het Russische parlement, vanwege hoogverraad door het starten van de oorlog tegen Oekraïne.

Of het Kremlin veel kan doen is de vraag. De oorlogsmachine van Rusland lijkt vast te lopen. Het moreel van de troepen is laag. Er is, volgens het gerenommeerde Institute for the Study of War in Washington een gebrek aan verse troepen om het front te versterken. Ondertussen neemt de roep in Rusland toe om Oekraïne de oorlog te verklaren en een algehele mobilisatie af te kondigen, waardoor Moskou kan beschikken over 2 miljoen verse soldaten, die nu niet inzetbaar zijn.

De 200ste dag van de Russische invasie in Oekraïne markeert zondag een keerpunt in de oorlog. Russische troepen slaan massaal op de vlucht in het noordoosten van Oekraïne, zuidelijk van de tweede grootste Oekraïense stad, Charkov. Met deze omslag is het einde van deze oorlog nog lang niet in zicht.