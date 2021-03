Kremlin-criticus Aleksej Navalny overgeplaatst naar strafkolonie

De bekendste oppositieleider van het land zat na zijn veroordeling de afgelopen weken in een nabijgelegen gevangenis in quarantaine.

Volgens het Russische persbureau TASS bevindt Navalny zich inmiddels in het strafkamp IK-2. Een van de advocaten van Navalny bevestigde eerder dat de tegenstander van president Poetin niet langer werd vastgehouden in de Koltsjoegino-gevangenis in de regio Vladimir ten noordoosten van Moskou. Maar hij zei ook dat het juridische team niet was verteld waar hij naartoe was gebracht.

Een woordvoerster van de Russische gevangenisdienst zei dat ze geen informatie kon vrijgeven over de verblijfplaats van Navalny, wegens de wetten die persoonlijke informatie beschermen. De aanhangers van Navalny gebruikten de Russische hashtag #WhereisNavalny en schreven op Twitter dat de verkassing was bedoeld om te voorkomen dat zijn advocaten en familie hem zouden bereiken.

De 44-jarige politicus, die geldt als een van de prominentste critici van Poetin, werd veroordeeld voor het schenden van een voorwaardelijke vrijlating. In het Westen werd het vonnis als als politiek gemotiveerd bestempeld.

Navalny liet onlangs van zich horen vanuit de gevangenis. In een boodschap op Instagram aan zijn aanhangers verzekerde hij dat “alles goed” gaat met hem. Hij ontsnapte vorig jaar aan de dood na een vergiftiging, die mogelijk het werk was van de Russische geheime dienst.

