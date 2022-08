Kosovo stelt inreisregels voor Serviërs uit en haalt de spanning uit de lucht - voorlopig althans

Kosovo heeft op het allerlaatste moment nieuwe inreisregels voor Serviërs met een maand uitgesteld. De regering in Pristina deed dat zondag laat, nadat de spanningen in de uren daarvoor snel waren opgelopen in Noord-Kosovo. Daar wonen vooral Serviërs. Zij gebruiken veelal Servische identiteitspapieren en kentekenplaten, omdat zij net als Belgrado vinden dat Kosovo nog altijd onderdeel van Servië is. Gezag en documenten uit Pristina erkennen ze daarom niet.

De regering van Kosovo, waar vooral etnische Albanezen wonen en dat zich in 2008 onafhankelijk verklaarde, wilde vanaf 1 augustus een speciaal inreispapier overhandigen aan mensen die met een Servische identiteitskaart de grens oversteken. Daarnaast zouden vanaf die datum Servische kentekenplaten met plaatsaanduidingen uit Kosovo gefaseerd moeten worden vervangen door Kosovaarse. Servië eist omgekeerd al elf jaar hetzelfde van Kosovaren, redeneert Pristina.

De maatregelen waren al een tijd geleden aangekondigd, maar zondagmiddag liep de spanning in Noord-Kosovo ineens snel op. In de middag klonk het luchtalarm en bewoners wierpen met vrachtwagens wegblokkades op, waardoor twee grensovergangen met Servië dicht moesten.

Beschietingen en mishandelingen gemeld

De Servische president Aleksandar Vucic suggereerde dat Pristina een aanval op het noorden voorbereidde. “We bidden voor en streven naar vrede, maar we zullen ons niet overgeven. Servië zal winnen”, zei hij zondagmiddag. “De komende uren, dagen en weken kunnen lastig en problematisch worden”, verklaarde de Kosovaarse premier Albin Kurti. De Kosovaarse politie meldde zondagavond op meerdere plaatsen in Noord-Kosovo te zijn beschoten. Ook zouden Kosovaren uit hun auto zijn gesleurd en mishandeld.

De Navo-troepenmacht KFOR, die met bijna 4.000 militairen de vrede bewaakt in Kosovo, voelde zich genoodzaakt een persbericht uit te doen met daarin de mededeling dat hij ‘klaarstaat om in te grijpen als de stabiliteit in Noord-Kosovo in gevaar komt’. Na druk van de Verenigde Staten kondigde Pristina in allerijl aan de gewraakte maatregelen uit te stellen tot 1 september, mits de grensblokkades werden opgeheven.

Maandag waren de wegen in de loop van de dag inderdaad weer vrij. President Vjosa Osmani van Kosovo legt de verantwoordelijkheid van de onrust bij de autoriteiten in Belgrado. “Ik roep de Serviërs in Kosovo op niet te vallen voor hun propaganda.”

Belgrado veroordeelt de Russische agressie met tegenzin

Afgelopen oktober stelde Pristina de nieuwe kentekens ook al uit nadat de vlam in de pan dreigde te slaan. Kosovo en Servië overleggen al elf jaar onder leiding van de EU over normalisering van de verhoudingen, een voorwaarde voor EU-toetreding die voor beide op termijn in het verschiet ligt. Maar resultaten blijven vooral de afgelopen jaren uit, en eerdere akkoorden worden maar mondjesmaat uitgevoerd.

De Europese Commissie riep maandag op het overleg te hervatten, al is onduidelijk hoe de onenigheid komende maand dan wel uit de weg kan worden geruimd.

Intussen ligt de retoriek van de Servische president Vucic onder een vergrootglas, omdat Servië als een van de weinige Europese landen nog op goede voet staat met Rusland. Belgrado veroordeelt met tegenzin de Russische agressie in Oekraïne, maar weigert ondanks grote druk mee te doen met de sancties tegen Moskou.

Dat Servië onder aanmoediging van Rusland de wapens opneemt tegen Kosovo, is echter onwaarschijnlijk. Servië zou daarmee direct tegen een Navo-overmacht komen te staan, en bovendien volledig geïsoleerd raken van zijn belangrijkste Europese handelspartners. Dat scenario ziet de politiek noch de bevolking van het land zitten.

