Kosovaarse ex-president ontkent beschuldigingen Kosovotribunaal

De voormalige president van Kosovo Hashim Thaci stond maandag terecht voor het speciale Kosovotribunaal in Den Haag. De ex-president en voormalig leider van de Kosovaarse onafhankelijkheidsbeweging UCK (Kosovo Bevrijdingsleger) wordt onder meer verdacht van het plegen van oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Kosovo-oorlog (1998-2000). Thaci ontkent alle beschuldigingen.

Naast Thaci staan drie andere UCK-kopstukken terecht. Volgens de aanklager zouden zij verantwoordelijk zijn voor moorden, martelingen en verdwijningen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tegen Servië. Thaci wordt door veel Kosovaren en (etnische) Albanezen nog altijd gezien als een held om zijn rol in die oorlog, maar de aanklachten tegen Thaci en de andere medeverdachten gaan ook over de periode toen de gevechten waren gestopt.

Een donkere kant aan hun leiderschap

“Deze vier mannen waren zonder twijfel de hoofdrolspelers binnen het UCK en ze werden daarvoor geprezen en geëerd”, stelde aanklager Alex Whiting maandag. “Maar er zat ook een donkere kant aan hun leiderschap.” De voormalige rebellenleiders pleegden misdaden tegen etnische Serviërs, maar ook tegen etnische Albanezen, waartoe zij zelf behoorden.

Whiting zei dat de verdachten aantoonbaar schuldig zijn voor de dood en illegale detentie van honderden mensen tussen 1998 en 1999. De misdaden richtten zich tegen iedereen die zij als bedreiging zagen voor henzelf, onder wie collaborateurs en politieke tegenstanders. Veel van hen zouden onder mensonterende omstandigheden gevangen zijn gezet en vermoord.

De meeste slachtoffers waren net als de verdachten Albanese Kosovaren, stelde Whiting. “De beschuldigden keurden en implementeerden een beleid dat hun eigen (groep, red.) tot slachtoffer maakte”, aldus Whiting. Het proces tegen Thaci zou volgens Whiting aantonen dat “niemand boven de wet” staat, “zelfs niet in oorlogstijd”.

‘Ik ben absoluut niet schuldig’

De 54-jarige Thaci zei de aanklachten te begrijpen, maar concludeerde vervolgens stellig: “Ik ben absoluut niet schuldig”. Ook de medeverdachten ontkennen de beschuldigingen. Thaci zit al sinds 2020 in detentie, nadat het speciale tribunaal vervolging tegen hem instelde. Hij trad om die reden af als president en koos er vrijwillig voor om zich te melden.

De vervolging van Thaci is met veel woede ontvangen door veel Kosovaren. Maandag gingen duizenden mensen in de Kosovaarse hoofdstad Pristina de straat op om te protesteren tegen het tribunaal. Ook in Den Haag werd maandag gedemonstreerd tegen zijn vervolging en voor zijn vrijlating.

Thaci is bij veel Kosovaren niet alleen populair door zijn rol in de oorlog. Onder zijn presidentschap riep Kosovo de onafhankelijkheid uit in 2008. Ook in het buitenland was hij lange tijd populair, met name in het Westen. Zo noemde Joe Biden, toen nog vicepresident, hem eens de ‘George Washington van Kosovo’.

Ondanks zijn goede politieke banden met het Westen, kon zijn rol na de Kosovo-oorlog niet langer genegeerd worden. In 2010 publiceerde de Raad van Europa een vernietigend onderzoeksrapport, waarin stond dat hij betrokken was bij de georganiseerde misdaad, moorden op zijn opponenten en de handel in organen van omgebrachte Serviërs.

Kosovo wil graag EU-lid worden

De Europese Unie en de Verenigde Staten voerden vervolgens druk uit op Kosovo, dat graag lid van de EU wil worden, om een speciaal tribunaal op te richten om mensenrechtenschendingen te onderzoeken. Om politieke beïnvloeding te voorkomen, werd besloten om het tribunaal in Den Haag te vestigen.

De eerste zaak van het tribunaal diende tegen de voormalig UCK-commandant Salih Mustafa, die leiding gaf aan een gevangenis waar gemarteld werd. Hij werd in december veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf, maar heeft inmiddels hoger beroep ingesteld.

De verwachting is dat de rechtszaak tegen Thaci en de andere verdachten jaren zal duren. De aanklagers zeggen alleen al twee jaar nodig te hebben om alle bewijzen voor te leggen. De verdediging zal waarschijnlijk aanvoeren dat hun cliënten geen zeggenschap hadden over de rebellen die de misdaden feitelijk begingen en daardoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Lees ook:

President Thaci, ‘de slang van Kosovo’, moet na twee decennia alsnog naar het tribunaal

Hij wordt aangeklaagd door het Kosovo-tribunaal voor oorlogsmisdaden maar vooralsnog is Hashim Thaci de president van Kosovo.

Het Kosovotribunaal: een laatste poging tot gerechtigheid

Terwijl Kosovo komend weekend tien jaar onafhankelijkheid viert, worden bij het Kosovotribunaal in Den Haag de eerste arrestatiebevelen voorbereid.