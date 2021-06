Kos op code oranje? Flauwekul, vinden de Nederlanders daar

Toen de reisorganisatie eind mei hun vakantie naar Kos voor de derde keer binnen een jaar annuleerde vanwege code oranje, namen Gerrit en Trudy Niesten uit Monster het heft in eigen hand. Ze boekten rechtstreeks bij de aanbieders vlucht en appartement, lieten zich ondanks hun vaccinatie voor de zekerheid testen en zitten nu twee weken later aan het diner in restaurant Ark van Noach.

Gerrit en Trudy Niesten in restaurant Ark van Noach. Beeld Thijs Kettenis

“We zaten op dezelfde vlucht als waarvoor we oorspronkelijk geboekt hadden! Alleen met een ander ticket”, zegt Gerrit (76) na een slok van zijn biertje. “Dat geeft toch wel aan hoe absurd deze hele situatie is”, vult Trudy (65) aan. “En waarom? Er zijn op Kos nauwelijks besmettingen, en het is zo rustig dat ik me hier veiliger voel dan in Nederland.”

Uitbraak bij orthodox Pasen

Het is voor zowel bewoners van het Griekse eiland als toeristen nog steeds gissen waarom Nederland eind mei volkomen onverwacht alle Zuid-Egeïsche eilanden weer op oranje (alleen voor noodzakelijke reizen) zette, krap twee weken nadat ze juist geel (veilig, maar let wel op) waren geworden. Het aantal besmettingen lag, en ligt, op hooguit een paar per dag.

Boosdoener is waarschijnlijk buureiland Kalymnos, waar na orthodox Pasen een grote uitbraak was. Maar ook die was alweer op zijn retour, en bovendien hielden de Griekse autoriteiten het eiland afgesloten van de buitenwereld. Onbegrijpelijk of niet, code oranje betekent: er worden géén pakketreizen uitgevoerd. En dus annuleerden touroperators reserveringen tot diep in juni en haalden ze vakantievierders die dat wilden eerder terug. Maar de vluchten zelf gaan gewoon door.

En dat biedt kansen voor eigen afwegingen. Voor absolute Kos-fans, zoals Gerrit en Trudy, betekent dat: toch gaan. Ze komen al 22 jaar naar Kos, de laatste tijd twee keer per jaar. “We hebben van tevoren bij vrienden hier geïnformeerd, en die zeiden dat er nauwelijks besmettingen waren”, verklaart Trudy. “Het hele eiland wordt bovendien gevaccineerd, en iedere werknemer moet wekelijks een zelftest doen. Hoezo onveilig?”

‘Onveilig voelde ik me alleen omdat we in een stampvol vliegtuig werden gepropt’

Bovendien hebben ze dit al eens eerder meegemaakt – vorig jaar september, toen de regio ook op oranje sprong. Ze werden halsoverkop gerepatrieerd door hun reisorganisatie. “Zogenaamd voor onze veiligheid, en dat terwijl er hier helemaal niets aan de hand was”, zegt Gerrit met een stem vol onbegrip. “Onveilig voelde ik me alleen omdat we in een stampvol vliegtuig werden gepropt.” Ook voor september hebben ze alvast een losse vlucht en accommodatie geboekt.

Code oranje betekent ook testen voor de terugreis naar Nederland – en dan in quarantaine. Dat laatste gaat Gosse Postma (53) uit Alkmaar niet doen, en dat mag best in de krant. “Ik ben gevaccineerd, op weg hierheen getest, hou tot iedereen afstand hier en laat me straks wéér testen. Zo neem ik mijn verantwoordelijkheid”, vertelt hij vanaf zijn strandstoel. Dat afstand houden is deze middag niet zo moeilijk: zijn partner Diana Zwaaij (51) en hij zijn de enige gasten van de strandtent.

Gosse Postma en Diana Zwaaij. Beeld Thijs Kettenis

Diana gaat wel in quarantaine, mocht Kos nog oranje zijn als ze terug vliegen. Zij werkt in de zorg, en vindt dat ze het niet kan maken zich niet aan het dringende advies te houden. “We hebben ons ruim een jaar aan alle regels gehouden, maar deze code oranje is niet uit te leggen. Alleen maar vanwege een uitbraak weken geleden op een ander eiland!”, zegt Postma.

Eventueel over land terug

Hij is banger dat hij het virus oploopt in het drukke centrum van Alkmaar dan op dit vrijwel uitgestorven eiland. Geen seconde heeft Postma overwogen te annuleren. “Kijk, als er geen vluchten meer zouden gaan, dan gaan we dáárheen”, wijzend naar de haven op steenworp afstand van het strand. “Dan gaat er een boot naar Athene, en desnoods gaan we vanuit daar over land terug.”

Wat ook meespeelt: Postma is op nogal wat exotische bestemmingen geweest, zoals in Iran en Jemen, voordat hij zijn hart verloor aan Kos. “In Jemen liepen ze toen al met mitrailleurs rond. Toch bleef ik. Dan ga ik zeker niet annuleren vanwege een onzinnige code oranje op Kos.”

In augustus lagen ze hier nog met zijn twintigen op het strand – en ook dat was al niet veel. Kos-stad is een Nederlandse kolonie, en vrijwel iedereen komt via een pakketreis. Bij de Camel Bar, ‘Het Hollandse Café’, is het donker en hangen rood-witte linten voor het terras. Bij De Hoek van Holland is nu alleen Grieks te horen. De kilometers fietspaden zijn leeg.

De Camel Bar op Kos is met linten afgezet. Beeld Thijs Kettenis

‘Desnoods was ik nu gaan zwemmen’

“Je moet wel echt willen, maar dan kun je prima komen”, zegt Marijanne Boogert (63) uit ’s-Gravenzande. Ook zij en haar man Jack (64) hadden al te maken gehad met omboekingen en vouchers. “Desnoods was ik nu gaan zwemmen. Wij hebben van tevoren alles gecheckt. Gisteren waren er alleen al in Den Haag 115 besmettingen. Hier op het hele eiland nul. Het is hier volkomen veilig.”

En lekker rustig. “We zaten met maar zeventig man in het vliegtuig”, vult Jack aan. “Wij zoeken niet per se de drukte op. Maar voor de Grieken hier is het wel ontzettend treurig. Hoe moeten die de zomer doorkomen?”

Marijanne (met gele jurk) en Jack Boogert. Beeld Thijs Kettenis

Agnes Borowska (41) uit Warschau stapt bij haar vriend achter op de huurscooter na een paar uurtjes strand bij de stad. “Nu begrijp ik waarom het hier zo leeg is!” roept ze uit als ze hoort over het Nederlandse negatieve reisadvies. In het dorp waar zij verblijft is het een stuk drukker. Voor Poolse, maar ook bijvoorbeeld Duitse reisorganisaties is Kos geen taboe. Hun klanten verblijven veelal op resorts buiten de stad. “Jammer voor de Nederlanders”, zegt Borowska. “Er is hier niets aan de hand.”

