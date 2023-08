Kort zichtbaar rechtbankdocument in Georgia somt ‘misdaden’ Trump op

Donald Trump lijkt in de staat Georgia op weg om aangeklaagd te worden voor dertien misdaden, waaronder overtreding van een anti-maffiawet.

Terwijl de media in de VS in gespannen afwachting waren van het oordeel van een jury die daarvoor het startsein moet geven, ontdekte het persbureau Reuters op de website van de rechtbank een lijst met Trumps naam en een aantal strafbare feiten. Het document werd kort daarna verwijderd, en de rechtbank benadrukte dat de ex-president nog niet in staat van beschuldiging is gesteld.

Het zwaarste vergrijp op de lijst is dat hij misdaden pleegde als lid van een criminele organisatie. Bij de misdaden zelf staat onder meer het aanzetten van iemand in een openbare functie tot het schenden van zijn ambtseed en samenzwering tot vervalsing, het afleggen van valse verklaringen in woord en geschrift en het zich uitgeven voor een ander.

Al die punten hebben te maken met verwoede pogingen van Trump en een aantal medestanders om in Georgia, net als in zes andere staten, zijn verlies bij de presidentsverkiezingen van 2020 teniet te doen en zo toch president te worden.

Het starten van een strafzaak is in Georgia de taak van een jury. Die kwam maandag bijeen en een betrokkene bij de verkiezingen, de oud-vice-gouverneur van de staat, liet weten dat hij dinsdag nog als getuige voor de jury moet verschijnen. Pas daarna, maar naar verwachting deze week nog, zal de jury stemmen over het voorstel van de openbare aanklager.

Trump zelf gaat ervan uit dat hij in Georgia voor de rechter moet komen. Hij ging de afgelopen dagen tekeer tegen de aanklager, Fani Willis. Tijdens een campagnetoespraak in Windham in New Hampshire noemde hij Willis, die zwart is, ‘een jonge vrouw, een jonge racist in Atlanta. En ze zeggen dat ze het gemunt had op een of andere bende en uiteindelijk een verhouding had met de leider ervan, of een lid. En die wil me dan aanklagen.’

Amerikaanse media konden voor die insinuatie geen andere aanwijzing vinden dan dat ze ooit als advocaat een rapper had bijgestaan die banden had met een bende die ze later vervolgde; ze had tegen het blad Rolling Stone desgevraagd gezegd dat ze hem ‘aardig’ vond.

