Koreaanse vrouwen kunnen binnenkort onbespied plassen met een QR-code

Het nieuwe systeem is een initiatief van een overheidsinstantie die voor openbare toiletten zorgt. Als een proef in twee Zuid-Koreaanse steden slaagt en de gebruikers tevreden zijn, wordt het landelijk ingevoerd. Vrouwen die er gebruik van maken moeten een app downloaden. Na registratie en controle of ze inderdaad als vrouw staan ingeschreven, krijgen ze een QR-code toegestuurd.

In die code, waarmee ze de toiletten kunnen openen, is volgens de overheid geen persoonlijke informatie opgeslagen. De informatie die de vrouwen via de app opgeven, is versleuteld om de privacy te waarborgen. Wie geen code wil of bij zich heeft, kan van andere toiletten gebruik blijven maken.

Websites die filmpjes van vrouwen op toiletten of in kleedkamers delen, bestaan in meer landen. Maar in Zuid-Korea is dit een grote kwestie geworden die door de politiek is opgepakt. Speciale teams van agenten zoeken naar verborgen camera’s en dagelijks vinden zij er wel enkele. Vrijwel alle daders die gepakt worden, zijn mannen.

