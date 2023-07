Koranverbrandingen leggen verschuiving in de Zweedse maatschappij bloot

Zweden verandert. Als iets dat duidelijk maakt zijn dat de recente koranverbrandingen in het land – of beter gezegd, het debat dat deze acties losmaakt.

Donderdag zette Irak de Zweedse ambassadeur het land uit, nadat een woedende menigte de Zweedse ambassade in Bagdad bestormde en in brand had gestoken. Aanleiding: de geplande koranverbranding in Stockholm diezelfde dag. Hoewel het heilige boek uiteindelijk niet werd verbrand, werd het op de stoep van de Iraakse ambassade in de Zweedse hoofdstad vertrapt en beschadigd door een 37-jarige Iraakse vluchteling.

Hobbel voor Navo-lidmaatschap

Dezelfde activist scheurde en verbrandde eind juni koranpagina’s, op de Islamitische feestdag Eid al-Fitr, voor de grootste moskee van het land. Eerder dit jaar verbrandde de Deense extreemrechtse activist Rasmus Paludan een Koran voor de Turkse ambassade in Stockholm. Turkije vaardigde vrijdag een arrestatiebevel uit tegen Paludan, en heeft Zweden om uitlevering gevraagd.

Het gedoe maakt Zweden weinig populair in de islamitische wereld, zorgt voor spanningen in de moslimgemeenschap in het land zelf en zorgt voor flinke hobbels op de weg richting het vurig gewenste Navo-lidmaatschap waarover het Turkse parlement zich, ook na de zegen van Erdogan, nog altijd moet buigen.

Eerst een verbod, later weer niet

Waarom verbiedt Zweden dit soort protestacties niet gewoon? Nou, allereerst – dat gebeurt dus wel. Op last van de Zweedse politie werden dit jaar zeker twee vergelijkbare protestacties al verboden, vanwege het risico op terreur en geweld in binnen- en buitenland. In april draaide een Zweedse rechter dit besluit echter terug omdat het vond dat de politie helemaal niet in de positie was om te kunnen oordelen of dit tot veiligheidsrisico’s zou leiden.

De discussie over het wel of niet toestaan van koranverbrandingen raakt het hart van de Zweedse maatschappij, een hart dat de laatste tien jaar flink anders is gaan kloppen. In wat ooit gold als baken van tolerantie en zelfexpressie is de laatste jaren een xenofobe wind opgestoken. Eentje die ervoor heeft gezorgd dat de huidige centrumrechtse regering gestut wordt met de gedoogsteun van het uiterst rechtse Zweden-democraten, de grote winnaar van de verkiezingen vorig jaar.

“Dat was voor Zweden een radicale verandering” zegt Emin Poljarevic, als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Uppsala, die zich specialiseert in moslimgemeenschappen van het land. “Een partij die lang in de periferie stond is nu geaccepteerd. Dat beïnvloedt hoe er in Zweden over migranten en de islam wordt gepraat. En het geeft zuurstof aan de koranverbrandingen.”

Vrijheid van meningsuiting

Waarom er korans worden verbrand is niet eenduidig te beantwoorden, zegt Jonas Ideström, hoofd van de afdeling religiewetenschappen aan de Universiteit van Stockholm. “Het wordt ‘vrijheid van meningsuiting’ genoemd. Ze willen met het verbranden juist reacties zoals in Irak ontlokken, omdat ze daarmee denken aan te tonen dat de islam onverenigbaar is met basale Europese normen en waarden. Niets, ook heilige boeken niet, mag zo belangrijk worden gemaakt dat het niet geridiculiseerd kan worden, menen deze activisten.”

“In onze grondwet wordt vrijheid van meningsuiting geborgd. Op basis daarvan moet deze vorm van protest doorgang vinden. In Zweden geldt bovendien een strikte scheiding van machten: politici maken de wetten, maar houden zich verre van de interpretatie daarvan.” Tegelijkertijd wil de regering heel graag bij de Navo, en kan het daardoor Turkije niet teveel voor het hoofd stoten. In dat spanningsveld moet premier Ulf Kristersson laveren. Dat hij de koranverbrandingen wel fel heeft bekritiseerd noemt Ideström al heel wat. In het verleden zou een Zweeds regeringsleider zich verre hebben gehouden van commentaar op een legale protestactie.”

Aandachtzoekers

Alsnog is er ruimte binnen de grondwet om dit soort acties te kunnen beperken, zien Poljarevic en Idström. “Vrijheid van meningsuiting is nooit ongelimiteerd: we hebben ook wetten die haatzaaien verbieden. Daaronder valt bijvoorbeeld het verbod op nazisymbolen. Dat zou genoeg moeten zijn om deze koranverbrandingen te verbieden: je kwetst er simpelweg een groep mee.”

In Zweden zelf wordt momenteel heftig gedebatteerd of deze koranverbrandingen moeten kunnen. Islamofobie speelt een rol, maar tegelijkertijd zijn er ook Zweden die niet met de extreemrechtse hoek willen worden geassocieerd maar wél de van oudsher democratische en atheïstische vrijheden van Zweden willen hooghouden. Anderen pleiten voor een pragmatischer aanpak. Veel Zweden zijn ondertussen vooral klaar met deze aandachtszoekers – want dat zijn deze koranverbranders natuurlijk óók, zeggen Ideström en Poljarevic.

“Ze weten wat ze doen”, zegt Ideström. “Ze weten dat ze een lucifer in een vat benzine gooien. Los van je geloofsovertuiging, je doet zoiets niet als je iets constructiefs wil bijdragen aan het debat of de maatschappij.”