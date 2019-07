Kopenhagen is het stepmisbruik zat

Zo ook in Kopenhagen, waar de politie afgelopen weekend een punt leek te willen maken tegen stepmisbruik, of misschien, en niet geheel onbegrijpelijk, tegen de e-step in het algemeen. Agenten arresteerden 28 steppers voor rijden onder invloed.

Wie werd er überhaupt beter van die dingen? De vraag is bij uitstek relevant in Kopenhagen, waar immers ook al honderden elektrische en niet-elektrische deelfietsen beschikbaar zijn. Leuk speelgoed voor volwassenen, die stepjes, dat zal best. Maar in de fietshoofdstad wordt de e-step niet gezien als dé uitkomst voor, zeg, forenzen die de auto willen laten staan.

Spelregels

Nu ja; er is natuurlijk geld mee gemoeid. Het bedrijf Bird introduceerde de elektrische step in 2017 in het Noord-Amerikaanse Santa Monica, nog voordat de plaatselijke gemeente goed en wel de voordelen tegen de nadelen had weggestreept. Inmiddels lijkt het de modus operandi: een aantal concurrerende aanbieders plempt een paar honderd van zijn stationsloze tweewielers in een stad, die door elke toerist of inwoner met een smartphone kunnen worden ontgrendeld, bereden en overal, maar dan ook echt overal, kunnen worden gedumpt – midden op straat bijvoorbeeld, of in de bosjes. Pas na de voltrekking van feiten besluiten wetgevers zich eens over de spelregels te buigen. Eerst toestaan, lijkt het, dan hanteren.

Sinds januari van dit jaar gelden in de Deense hoofdstad dan toch goeddeels dezelfde regels voor de elektrische stepberijders als voor fietsers: op het fietspad, met licht, niet harder dan 20 kilometer per uur en niet beschonken. Overtreders krijgen een boete van 2000 Deense kroon, zo’n 270 euro. Bovendien besloot het stadsbestuur deze zomer het historische centrum tegen de e-step te beschermen en dulden ze er nu een maximum van 200 berijders.

Zullen deze maatregelen voldoende zijn om de Kopenhaagse stepoverlast in te dammen? Veel bewoners zien ze liever helemaal uit het straatbeeld verdwijnen. Of beter: hadden ze daar in de eerste plaats niet willen zien. Misschien is het een les voor steden in Europa waar de e-step nog zijn intrede moet doen.

