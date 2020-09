Koorddanser Johnson scherpt de coronamaatregelen aan, maar kiest nog niet voor de nucleaire optie

De stijging van het aantal besmettingen is dusdanig dat ingrijpen noodzakelijk is, zei de premier in het Lagerhuis. Zijn belangrijkste aankondiging was dat pubs en restaurants vanaf donderdag om tien uur ‘s avonds dicht moeten zijn. Ook moet iedereen die een horecagelegenheid bezoekt een mondkapje dragen. Bruidsparen mogen nog maar vijftien gasten uitnodigen. En daarnaast draait Johnson zijn eerdere aansporing om weer op kantoor te werken terug: vanaf nu moet iedereen die dat kan weer thuiswerken.

De maatregelen zouden weleens zes maanden van kracht kunnen blijven, zei de premier. En dat is een totaal andere boodschap dan twee maanden geleden, toen Johnson de hoop uitsprak dat het virus voor Kerst verslagen zou zijn, zodat families weer gewoon de feestdagen konden vieren. De kans daarop lijkt nu nihil.

De politie zal streng toezien op het naleven van deze regels, zei Johnson. Boetes voor het niet dragen van een mondkapje op plaatsen waar het verplicht is, beginnen bij 200 pond (220 euro). Wie de regels in pubs overtreedt, kan rekenen op een boete van 1000 pond. Daarnaast zal zelfs het leger worden ingezet als de politie het werk niet aankan.

Johnson kan het zich niet veroorloven om weer laat te reageren

De maatregelen volgen op de zorgelijke cijfers die de medische adviseurs van de regering maandag presenteerden. Zonder ingrijpen zou het aantal nieuwe besmettingen in rap tempo op kunnen lopen tot wel 50.000 per dag, zeiden ze. Iets wat tot veel nieuwe ziekenhuisopnames en honderden coronadoden kan leiden.

Johnson kan het zich niet veroorloven om wederom laat te reageren. In maart wachtten de Britten lang voor ze overgingen tot draconische inperking van het openbare leven, terwijl de rest van Europa al op slot was gegaan. Het is een van de redenen dat op het Britse eiland tot nu toe het hoogste aantal coronadoden van heel Europa viel.

Virologen en ook de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, vinden dat Johnson met deze maatregelen niet ver genoeg gaat. “Dit maakt geen einde aan de razendsnelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen”, aldus Khan.

Maar Johnson voelt ook de enorme druk uit zijn eigen partij om de economie niet nog meer schade toe te brengen. Het tweede kwartaal van 2020 was dramatisch: de economie kromp met 20 procent. Meer dan 700.000 mensen verloren al hun baan. Wederom de duimschroeven aandraaien zal het ingezette herstel snel tenietdoen, vrezen veel Conservatieven.

Het is een koorddans, dus kiest Johnson wel voor nieuwe maatregelen, maar nog niet voor zwaar geschut. Als over enkele weken blijkt dat deze balans het aantal besmettingen amper terugdringt, zal hij alsnog kunnen uitkomen bij zijn nucleaire optie. Een nieuwe lockdown. En die is, zeker aan zijn eigen achterban, moeilijk te verkopen.

