‘Konvooien van vrijheid’ komen uit verschillende windrichtingen op Parijs af

Vertrokken vanuit verschillende windrichtingen willen de deelnemers aan de ‘vrijheidskonvooien’ dit weekend samenkomen in Parijs. Ze zijn van plan in de Franse hoofdstad hun krachten te bundelen in een groot protest tegen de vaccinatiepas. Als ze daartoe de kans krijgen, want de Parijse politie heeft uit voorzorg demonstraties met vrachtauto’s en andere voertuigen in de stad de komende dagen verboden. Als chauffeurs toch de weg blokkeren, riskeren ze een boete tot 4500 euro of zelfs gevangenisstraf.

Dit weekend moet blijken of de demonstranten zich hierdoor zullen laten tegenhouden. Sommigen hebben honderden kilometers af moeten leggen om erbij te kunnen zijn. Zo zetten woensdag al tientallen voertuigen vanuit het zuiden van Frankrijk koers naar het noorden. Donderdag vertrokken betogers vanuit het westen, en vrijdag trokken konvooien vanuit het noorden en oosten richting Parijs op. Daar zou ‘een enorme picknick’ moeten plaatsvinden, maar op welke plek en wanneer is nog niet bekendgemaakt.

Omvang van de karavaan is onduidelijk

Hoe groot de bonte karavaan zal zijn als deze konvooien inderdaad in Parijs samensmelten is nu nog lastig te voorspellen. Met ruim 300.000 leden op de Facebookpagina ‘le convoi de la liberté’ lijkt de beweging vooralsnog op de digitale snelweg meer te leven dan op de Franse autoroute.

De groep die woensdag al toeterend en ‘vrijheid’ roepend uit Nice vertrok, zou bijvoorbeeld uit een paar honderd demonstranten bestaan. Naast de Franse driekleur droegen ze ook de Canadese vlag met zich mee als verwijzing naar hun inspiratiebron, het truckersprotest in Ottawa. Daar leggen vrachtwagenchauffeurs en sympathisanten al anderhalve week het centrum van de hoofdstad lam uit onvrede met de coronamaatregelen.

Parallellen met de ‘gele hesjes’

In het Franse konvooi duikt maar hier en daar een vrachtwagen op; het zijn vooral motoren, personenauto’s en een enkele caravan die zich bij de stoet aansluiten. Net als in Canada waren de coronamaatregelen de katalysator van het protest. Onder de betogers is de weerstand groot tegen de vaccinatiepas, die vorige maand in Frankrijk werd ingevoerd. Ongevaccineerden krijgen niet langer toegang tot bijvoorbeeld restaurants, theaters en bioscopen, ook niet als ze een negatieve test kunnen laten zien. De convoi -deelnemers noemen verder de hoge kosten van brandstof en levensonderhoud als reden om te protesteren.

De link met de ‘gele hesjes’ werd de laatste dagen al snel gelegd, onder anderen door Marine Le Pen. De presidentskandidaat voor Rassemblement National is nog niet vergeten hoe de gele hesjes haar rivaal Emmanuel Macron in de problemen brachten. De beweging wist ruim drie jaar geleden grootschalige protesten op te tuigen, week in week uit kruispunten te bezetten en het land te verlammen. Macron moest destijds onder druk van de beweging onder meer een aantal prijsverhogingen intrekken. Le Pen toonde in de Franse media begrip voor de betogers van de vrijheidskonvooien. En riep hen en passant op om vooral te gaan stemmen. Want anders dan in Canada staan in Frankrijk over twee maanden verkiezingen gepland.

