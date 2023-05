‘Koningen met de naam Charles hebben veel heisa veroorzaakt’

De Belgische royaltykenner Harry De Paepe was verbaasd toen hij vorig jaar hoorde dat de nieuwe Britse koning zijn overleden moeder Queen Elizabeth II zou opvolgen als Charles III. Hij had verwacht dat Charles eerder voor George VII als koninklijke naam zou kiezen. “Hij bewonderde zijn grootvader George VI. En bovendien waren eerdere Britse vorsten met de naam Charles nogal controversieel. Ze veroorzaakten veel heisa in de Britse geschiedenis.”

In aanloop naar de kroning van koning Charles III op 6 mei besloot geschiedenisleraar De Paepe (42) een boek te schrijven over de spraakmakende Charlesen I, II én III. De titel? God Save King Charles!

De koningsnaam Charles belooft dus niet veel goeds?

“Charles I was een absolute vorst die bijna het einde van het Britse koningshuis inleidde. Hij bemoeide zich zo sterk met de politieke gang van zaken in het parlement dat hij in 1649 werd onthoofd. Zijn zoon, Charles II, redde weliswaar de Britse monarchie, maar deed dat vooral ondanks zichzelf. Anderen herstelden het systeem voor hem, omdat het niet-koninklijke bestuur van 1653 tot 1659 tegenviel. Charles II was een charmante verschijning, maar een enorme flierefluiter. Bovendien bleek na zijn dood in 1685 dat hij omstreden politieke allianties was aangegaan, met het katholieke Frankrijk bijvoorbeeld. Terwijl hij oorlog voerde met de Nederlanden, die net als Engeland protestants waren.”

Waarom besloot koningin Elizabeth II haar oudste zoon dan met die naam op te zadelen?

“Typisch Queen Elizabeth: ze vond het gewoon een mooie naam. Al werden er ook in 1947, het jaar waarin Charles werd geboren, al wel vraagtekens bij gezet.”

Royaltykenner Harry De Paepe

Op wie lijkt de huidige Charles III het meest: Charles I of II?

“Hij is net als Charles I een gevoelige en sentimentele man. En net als Charles I ziet hij zichzelf als een intellectueel. Charles I was ervan overtuigd dat hij als koning een goddelijke opdracht had. Ergens zie je dat bij Charles III ook terug. Tenminste, het idee dat hij in zijn vooraanstaande positie een taak te vervullen heeft in het leven: het beschermen van de Britse cultuur en van Moeder Aarde. Geen Britse troonopvolger heeft zich ooit zo sterk maatschappelijk ingezet als Charles.”

Zijn er nog meer overeenkomsten?

“Charles III is net als Charles I een kunstliefhebber. De Britse koninklijke kunstcollectie is grotendeels aangelegd door Charles I. En spiritueel zijn er ook raakvlakken. Zo verdiepte Charles I zich, onder invloed van zijn vader James I, in zaken als hekserij. Dat wil ik van Charles III niet zeggen, maar ook de huidige koning heeft wel sterk esoterische ideeën over de band tussen de mens en Moeder Aarde. Hij heeft daarover zelfs boeken geschreven, waar veel mensen uit zijn hofhouding zich een beetje voor schamen. En zowel Charles I als Charles III keek enorm op tegen zijn vader. In het geval van Charles III de in 2021 overleden Prins Philip. De krachtige persoonlijkheden van hun vaders, tegen wie zij moesten opboksen, drukten een enorm stempel op beide koningen. Bijna als in een Griekse tragedie.”

Gelijkenissen tussen Charles III en Charles II zijn er minder?

“Nou ja, dat ze er allebei een minnares op nahielden. Charles II had er overigens vele, Charles III maar één tijdens zijn vroegere huwelijk met prinses Diana: de huidige koningin-gemaal Camilla. Charles I had juist geen buitenechtelijke affaires. Dat was zeer uitzonderlijk voor een vorst in die tijd.”

Charles I hielp de Britse monarchie bijna om zeep. Hoe staat die er onder Charles III voor?

“De angst voor het republikeinse gedachtegoed lijkt momenteel groter dan een jaar of twintig geleden. Bij bezoeken van Charles III staan soms zelfs mensen te demonstreren met teksten op borden als: ‘Niet mijn koning!’. Dat hebben we honderd jaar niet gezien. Het debat ging twintig jaar geleden nog vooral om de vraag: hoe kan de monarchie meer met zijn tijd meegaan. Nu lijkt de vraag eerder: past de monarchie als geheel nog wel bij deze tijd? Koning Charles III lijkt zich hiervan bewust. Zo kondigde hij recent een onderzoek aan naar de rol van de Britse monarchie in de slavernijgeschiedenis. Dat deed hij, denk ik, ook om onrust rond dat onderwerp tijdens zijn kroning te voorkomen.”

Hoe zal Charles III hopen dat hij, na Charles I en II, de geschiedenisboeken ingaat?

“Hij zal beseffen dat hij, vanwege zijn hoge leeftijd, bijna zeker een overgangskoning zal zijn. Maar het lijkt erop dat hij zijn tijd wil gebruiken om de monarchie te moderniseren. Vergelijk het met paus Johannes XXIII in de jaren zestig. Die veranderde ook veel, al overleed hij vrij snel. Alle pausen na hem moesten verder met de gemoderniseerde katholieke kerk die hij achterliet.”

Lees ook:

Charles III: een koning die lang niet iedereen écht wil

Hij was de langstzittende Britse kroonprins ooit. Na het overlijden van zijn moeder Elizabeth wordt Charles zaterdag officieel uitgeroepen tot koning. Al lijken niet alle Britten daar uitgesproken enthousiast over.