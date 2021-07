Koning wil in Duitsland optimisme uitstralen na ‘beklemmende tijd’

“Ik volg alle Europese vorsten met veel enthousiasme sinds ik een kind was,” zegt een 31-jarige vrouw tegen de Duitse zender NTV. “Ik vind Willem-Alexander en Máxima vooral aardig omdat ze zo sympathiek overkomen.”

Voor sommige Duitsers is het bezoek van het Nederlands koningshuis een spektakel. Het land heeft geen koningshuis meer sinds koning Wilhelm II in 1918 werd afgezet door de novemberrevolutie aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toch zal het staatsbezoek de meeste Berlijners, die zich vooral beklaagden over afgezette straten, volledig ontgaan.

Nederland stond bij Duitsers in een slecht daglicht vanwege zuinige houding

Hoe dan ook is het staatsbezoek voor Nederland en Duitsland een mijlpaal. Het koninklijk echtpaar bracht sinds hun kroning in 2013 bezoeken aan verschillende Duitse deelstaten. Maar de kers op die taart is dit staatsbezoek aan Berlijn, met veel meer plechtigheden dan een deelstaatbezoek. Willem-Alexander en Máxima werden ontvangen door het leger en uitgenodigd voor een staatsbanket bij de Duitse president Frank-Walter Steinmeier in het paleis Bellevue.

Het is ook het eerste staatsbezoek van de koning en koningin sinds het begin van de coronapandemie. In zijn toespraak in paleis Bellevue zei koning Willem-Alexander dat zijn bezoek terugkerend optimisme moest symboliseren na een ‘beklemmende tijd’. Volgens president Steinmeier maakten de dichte grenzen tijdens de pandemie extra duidelijk hoe bijzonder het is dat veel Duitsers en Nederlanders normaal gesproken elke dag de grens oversteken.

Voor Nederland is een staatsbezoek een gelegenheid om de banden met Duitsland op te poetsen. Tijdens de pandemie kwam Nederland bij Duitsers in een slecht daglicht te staan toen minister-president Rutte zich verzette tegen het Europese coronaherstelfonds. Duitsland was wél een voorstander van giften aan zwaar getroffen landen en Duitse media hekelden Nederland om zijn zuinige houding.

‘Toen bij ons de ic's vol raakten, openden Duitse ziekenhuizen liefdevol hun deuren’

Nu deed het vloeiende Duits van koning Willem-Alexander in zijn toespraak het goed in de Duitse media, die lezers eraan herinnerden dat zijn vader de Duitse Claus von Amsberg is. De koning bedankte Duitsland voor de hulp tijdens de pandemie. “Op de moeilijkste momenten bewees onze vriendschap haar ware kracht”, zei hij. “Toen de ic’s bij ons vol raakten, openden ziekenhuizen in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen liefdevol hun deuren voor Nederlandse patiënten.”

Het driedaagse programma van het koninklijk echtpaar moet de Nederlands-Duitse samenwerking op verschillende vlakken weerspiegelen, zowel op politiek, economisch, wetenschappelijk als cultureel gebied. Willem-Alexander en Máxima bezoeken bijvoorbeeld de Bondsdag, het Anne-Frank centrum, het pas geopende culturele Humboldt Forum en de Technische Universiteit van Berlijn.

Op dinsdag ontmoette het koninklijk paar bondskanselier Angela Merkel, die al regeerde tijdens het laatste staatsbezoek van koningin Beatrix aan Duitsland in 2011. Ook Willem-Alexander, toen nog prins, was destijds mee. Nu in september een einde komt aan Merkels regeerperiode van zestien jaar richtte de koning zich nog even tot haar: “U bent de Nederlanders dierbaar geworden.”

Trouw aan de koning, maar wel kritisch op het instituut

In één van de eerste edities van Trouw uit 1943 werd gesteld dat Trouw onder andere trouw is aan grondbeginselen van dit land en trouw aan de koningin, als hoofd van de staat, schrijft hoofdredacteur Cees van der Laan. Dit perspectief is nog steeds niet veranderd, al weerhoudt dat de krant er niet van om het Koningshuis als instituut geregeld kritisch tegen het licht te houden.