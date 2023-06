Koning Filip van België: een vorst die na eerder geschutter groeide in zijn rol

Het is eind 2004, België. Bij de verkiezingen in Vlaanderen heeft het extreemrechtse Vlaams Belang bijna een kwart van de stemmen gekregen. De toekomst van een verenigd België is onzeker. Ten minste één man zal het land niet zomaar uiteen laten vallen. Hij wil sterk optreden tegen hen die het ‘kapot’ willen maken. “Ik kan je verzekeren dat ze dan met mij te maken krijgen en vergis je niet: ik ben een taaie als het moet. Ik laat niet zomaar over me heen wandelen.” Het zijn grote woorden, en helemaal uit de mond van de kroonprins van België. Het leidt tot een politieke rel en een berisping door de premier.

Al voordat Filip koning van België wordt, haalt hij geregeld het nieuws – en meestal niet positief. Hij staat bekend als koppig en onhandig. Deels is dat wellicht te wijten aan zijn moeilijke jeugd. Filip Leopold Lodewijk Maria wordt in 1960 geboren als oudste zoon van koning Albert en zijn vrouw Paola. Zij hebben huwelijksproblemen en zijn vaker in het buitenland dan op het kasteel Belvédère in Laken. Ze kijken weinig om naar hun kinderen. Filip is teruggetrokken. “Hij kan het niet hè”, zegt een grootmaarschalk in 1991 – hij is dan 31 – over hem tegen dagblad De Morgen. Het is een uitspraak die nog jaren blijft rondzingen.

Volgens Wim Dehandschutter, ​​royaltyjournalist voor de tv-rubriek VTM Nieuws en de krant Het Laatste Nieuws, begint het negatieve beeld te kantelen als Mathilde in zijn leven komt. “Na jaren van kritiek is er ineens iemand die zegt dat hij het wel kan. Ze geeft hem liefde, aandacht en structuur. In die zin heeft ze hem gered van de eenzaamheid.”

Adellijk, warm en stijlvol

De dertien jaar jongere dochter van een Belgische jonkheer en een Poolse gravin is geknipt voor haar nieuwe rol: ze is adellijk, warm en stijlvol. “Mathilde benadert Filip met respect. Ze zal nooit vóór hem lopen of hem onderbreken. Ze gunt hem de schijnwerpers.” De twee trouwen in 1999 en twee jaar later krijgen ze hun eerste dochter, Elisabeth. Daarna volgen nog twee zoons en een dochter.

Net als koning Willem-Alexander zit Filip nu tien jaar op de troon. In die jaren is er veel bij de Belgische bevolking veranderd in de perceptie van de koning, volgens Dehandschutter. “Hij is vrij gebleven van schandalen en daarmee is het vertrouwen in hem langzaam toegenomen. Er is wel wat commotie geweest, bijvoorbeeld toen hij na de aanslagen in Parijs met Mathilde voor een wellnessweekend naar Frankrijk ging. Maar dat was eerder een misstap.”

Er zijn geen recente cijfers over de populariteit van de inmiddels 63-jarige koning, maar de berichtgeving is over het algemeen positief. “Hij is gegroeid in zijn functie en inmiddels ziet iedereen hem ook echt als de koning. La fonction fait l’homme.”

Bovendien durft de koning de zwarte bladzijden uit de Belgische geschiedenis onder ogen te komen. In de eerste plaats de pijnlijke familiehistorie met de buitenechtelijke dochter van vader Albert. Toen prinses Delphine na een jarenlange juridische strijd in 2020 werd erkend, nodigde Filip zijn halfzus direct uit op het kasteel. In datzelfde jaar doorbrak hij een traditie van zwijgen over het koloniale verleden met een brief aan de Congolese president. Bij een bezoek aan Congo vorig jaar betuigde hij opnieuw zijn ‘diepste spijt’ voor de wandaden in het koloniale verleden. Hij erkende dat het regime dat België er voerde, werd gekenmerkt door ‘paternalisme, discriminatie en racisme’.

Bijzondere band met zijn dochter

Opvallend is dat de koning zelf een heel ander moment als hoogtepunt ziet, weet royaltyjournalist Dehandschutter. Namelijk: de viering van de achttiende verjaardag van zijn dochter Elisabeth.

Waar Amalia met een boek aan de rest van het land werd voorgesteld, was er in België een evenement op het paleis dat live op de vier Belgische tv-zenders werd uitgezonden. Elisabeth gaf een indrukwekkende toespraak die ze eindigde met een belofte in de drie landstalen: ‘Het land kan op mij rekenen. Le pays peut compter sur mon engagement. Das Land kann auf mich zählen.’ Dat de koning juist dit voorbeeld aanhaalt, is veelzeggend voor de band die hij met zijn dochter voelt.

Filip wist de Belgen de afgelopen jaren ook te verrassen. Toen cabaretier Philippe Geubels op audiëntie kwam, bleek de koning ineens gevoel voor humor te hebben. Ook werd hij gespot op het populaire technofestival Tomorrowland en doet hij aan kitesurfen.

“Hoewel hij zijn houterige imago zo een beetje van zich heeft afgeschud zal hij nooit echt een vlotte man worden”, zegt Dehandschutter. “Maar dat hoeft ook niet. Voor veel Vlamingen is jullie koning Willem-Alexander de typische Hollander: iemand met een luide stem, die direct en jolig is. Dat is niks voor ons. Nederland en België hebben beide de koning die het best bij het land past.”

