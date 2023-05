Koning Charles ‘de Groene’ moet zijn klimaatacties nu achter gesloten deuren voeren

Londen lijkt er klaar voor: zaterdag 6 mei is de kroning van de Britse koning Charles III. En om de kroning kracht bij te zetten, zullen na de processie en de ceremonie in Westminster Abbey 68 Britse gevechtsvliegtuigen hoog in de lucht een eresaluut geven. De koning is immers ook het hoofd der Britse strijdkrachten. Charles zal de ‘flypast’ bekijken vanaf het balkon van Buckingham Palace.

De kroning van 1953: een enorme luchtvloot boven Londen

Het wordt ongetwijfeld een spektakel. Maar de luchtshow zal wel tien keer kleiner zijn dan die na de kroning van koningin Elizabeth II in 1953. Destijds denderen meer dan zeshonderd vliegtuigen door het Londense luchtruim. Een stevige inkrimping dus, Charles III wenste een versobering.

Toch rijst de vraag of de koning niet heimelijk liever álle straaljagers uit het draaiboek had geschrapt. Want vliegtuigen zijn erg vervuilend. En Charles maakt zich al bijna zijn hele leven hard voor natuurbescherming.

Als kroonprins herkende hij de gevaren van milieuschade al vroeg. “We worden momenteel geconfronteerd met de afschuwelijke gevolgen van vervuiling in al zijn kankerachtige vormen”, waarschuwde Charles in 1970 op 21-jarige leeftijd. “De rook en dampen die fabrieken uitwasemen en de gassen die onze eindeloze aantallen auto’s en vliegtuigen uitstoten zorgen voor luchtvervuiling.”

Zelfs Greta Thunbergs moeder was toen nog niet geboren

Let wel: we hebben het dus over 53 jaar geleden. De overgrote meerderheid van de mensen nam zijn toespraak totaal niet serieus. Het zou nog twee jaar duren voordat de Club van Rome zijn beroemde rapport ‘De grenzen aan de groei’ publiceerde. En nog 36 jaar voordat de film ‘An Inconvenient Truth’ uitkwam, 33 jaar voor de Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg ter wereld kwam. Sterker nog, op het moment dat de 21-jarige Charles waarschuwde voor de schadelijke gevolgen van autorijden en vliegen was zelfs Thunbergs moeder nog niet eens geboren.

De toespraak vormde het startpunt van een decennialange activistische strijd voor een betere omgang met natuur en milieu. De climax daarvan vormde eind 2021 Charles’ openingsspeech op de VN-klimaatconferentie in het Schotse Glasgow – één jaar voordat hij koning werd. Daarin gebruikte hij grote woorden. Hij noemde klimaatverandering en de afname van de biodiversiteit existentiële gevaren waartegen de wereld zich gezamenlijk, op ‘oorlogachtige’ manier zou moeten verweren. Hij riep op tot ‘een campagne in militaire stijl’ om de krachten van het mondiale bedrijfsleven te bundelen.

Het groene vingertje

Legendarische koningen, die meestal veel oorlogen en strijd voerden, kregen in het verleden dikwijls illustere bijnamen: Karel de Grote, Iwan de Verschrikkelijke, Willem de Veroveraar. In het licht van die traditie leek Charles als kroonprins met zijn onvermoeibare strijd tegen klimaatverandering af te stevenen op: ‘Charles de Groene’ (of volledig in het Nederlands: Karel de Groene).

Publiek in Londen bereidt zich voor op de kroning Beeld Getty Images

De gerenommeerde Britse milieuactivist Tony Juniper noemde Charles in de krant The Guardian vorig jaar ‘misschien wel de belangrijkste figuur binnen de milieubescherming ooit’. Al stellen critici dat het zo vaak geheven groene vingertje van Charles ook wat hypocriet is. Want om zijn eigen CO2-voetafdruk lijkt hij zich minder druk te maken. Volgens vliegtuigverhuurder Stratos Jet Charters zou hij alleen al in zijn laatste zes jaar als kroonprins 230.000 kilometer hebben gevlogen. Charles deed dat in driekwart van de gevallen in privéjets. Die stoten per reiziger de meeste broeikasgassen uit.

Toch zijn de milieuzorgen van Charles III geen act of een façade. Volgens biograaf Sally Bedell Smith stelt hij ook binnenkamers regelmatig dat hij zijn kleinkinderen ‘de giftige graal van een door klimaatopwarming vernielde wereld’ wil besparen. En ook zoons William en Harry bevestigden in 2018 hoezeer het hun vader ook privé frustreert dat de wereld op dit punt maar geen vuist weet te maken.

Niet naar klimaattop

Maar als koning moet Charles zijn toon in het openbaar matigen. Dat bleek eind vorig jaar misschien wel het best toen de Britse regering de kersverse vorst met klem (en met succes) adviseerde zelfs in het geheel niet naar de VN-klimaattop in Egypte af te reizen. Als staatshoofd hoort hij niet tegen het officiële beleid in te gaan. Zijn toespraken worden nu grondiger door de regering gecontroleerd.

Charles wist dat dit zou gaan gebeuren. “Ik ben niet achterlijk”, antwoordde hij enkele jaren geleden tegen de BBC op de vraag of hij zijn activisme als koning op eenzelfde manier zou voortzetten.

In zijn eerst toespraak als Brits staatshoofd, op 9 september vorig jaar, zei Charles erop te vertrouwen dat anderen zijn werk zullen voorzetten. Daarmee doelde hij niet in de laatste plaats op zijn oudste zoon William. Ook de nieuwe kroonprins zet zich al jaren in voor milieubescherming.

En daarbij: Charles heeft als koning elke week een onderhoud met de Britse premier. Hij spreekt bovendien ook regelmatig met andere beleidsmakers. Wat hij tijdens die gesprekken zegt, is geheim. In zulke vertrouwelijke ontmoetingen blijft er voor Charles de Groene genoeg ruimte over om ook zelf alsnog de nodige invloed uit te oefenen op het Britse milieubeleid.

