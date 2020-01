Koning Albert geeft het eindelijk toe: ik heb een buitenechtelijk kind

De voormalige Belgische koning Albert II geeft toe dat hij de biologische vader is van kunstenares Delphine Boël. Na jaren tegenstribbelen liet hij maandagavond via zijn advocaat weten dat hij kennisgenomen heeft van de resultaten van de DNA-test die hij vorig jaar op last van de rechter moest ondergaan, en dat hij nu zijn juridisch verzet staakt. Boël wordt daarmee officieel een van zijn erfgenamen, maar op de titel prinses zal ze waarschijnlijk geen aansprak kunnen maken.

In België is eerder spottend dan verrast gereageerd op de verklaring van het voormalige staatshoofd. Zo opende VTM-nieuwslezer Stef Wauters het nieuwsbulletin op de commerciële zender maandagavond met de woorden: ‘Koning Albert is de biologische vader van Delphine Boël. Dat wist iedereen natuurlijk al jaren.’ Sinds journalist Mario Danneels het bestaan van Delphine Boël in 1999 onthulde, twijfelden weinigen eraan dat de twee bloedverwanten waren.

DNA-test

Albert, vader van de huidige koning Filip, had jarenlang een affaire met Boëls moeder en woonde praktisch met haar samen. Maar toen Delphine Boël (51) zes jaar geleden een juridische strijd begon om erkend te worden als zijn buitenechtelijke dochter, dacht niemand dat ze aan het langste eind zou trekken.

Ook Albert gokte daarop. En verloor. Vorige maand oordeelde het Belgische Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege van België, dat de resultaten van de eerder door de rechtbank afgedwongen DNA-test daadwerkelijk openbaar gemaakt mochten worden. Het was een kwestie van tijd voor dat zou gebeuren.

Dat wilde Albert blijkbaar toch niet afwachten. “Koning Albert heeft beslist om met waardigheid en eer een punt te zetten achter deze pijnlijke procedure”, staat in de verklaring die zijn advocaat naar buiten bracht.

Die erkenning zorgt ervoor dat Boël nu officieel een van de erfgenamen van de koning wordt. Boël heeft eerder in interviews aangegeven dat het haar niet om het geld te doen is. Als ze ooit zou erven zou ze het weggeven aan een goed doel. Financieel gezien had ze sowieso beter ‘een Boël’ kunnen blijven. Als enig kind van zakenman Jacques Boël – de man die haar heeft opgevoed ­– had ze op termijn een miljardenerfenis tegemoet kunnen zien. Boël stelde in een interview met Paris Match dat ze ‘alleen gerechtigheid’ wilde en daarom tegen Albert procedeerde.

Geen nieuwe prinses

De titel prinses zal Boël vermoedelijk niet krijgen, zegt koningshuiskenner en emeritus hoogleraar hedendaagse geschiedenis Mark Van den Wijngaert. In het Koninklijk Besluit van 2015 is vastgelegd dat er geen nieuwe titels meer worden uitgereikt. “Enkel de kinderen en kleinkinderen van de huidige koning Filip en zijn dochter kroonprinses Elisabeth kunnen voortaan aanspraak maken op de titel van prins en prinses. Naar mijn idee is die tekst ondubbelzinnig.”

Dat het voormalig staatshoofd ten langen leste toegeeft dat hij Boëls vader is, wijt Van den Wijngaert aan de ‘enorme druk van de publieke opinie’. “Iedereen wist het. Men begreep niet waarom hij het niet gewoon toegaf. Die imagoschade kwam op de hele koninklijke familie terecht.”

Waarom het zo lang geduurd heeft voor hij toegaf? “Slechte raadgevers”, gokt Van den Wijngaert, die in 2013 een biografie over Albert II publiceerde bij diens abdicatie. “Albert heeft altijd gezegd dat het een ‘privé-aangelegenheid’ was. Dat is uiteindelijk als een boemerang in zijn gezicht teruggekomen. Nu wil hij gemoedsrust. Sereniteit in zijn laatste levensjaren.”

