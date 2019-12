Komt een vampier bij de dokter (met een vraag over vaccineren)

Het is weer eens wat anders dan een door vuurwerk verminkte hand of een man die op zondag het vlees snijdt. En toch stuit de vindingrijkheid van de makers van de nieuwste voorlichtingscampagne van de lokale gezondheidsdienst in Moskou vooral op grote hilariteit. In een poging ­ouders in de Russische hoofdstad ertoe te bewegen hun kinderen te vaccineren, liet de lokale GGD namelijk twee wel erg opmerkelijke figuren voor de camera verschijnen: een vampier en zijn dochter.

In het filmpje zitten de vampiervader en -dochter in de praktijk van een Moskouse dokter om informatie in te winnen over het bloed van vaccinatiesceptici. “Ik zou graag willen weten of mijn dochter zonder problemen hun bloed kan drinken”, vraagt de ­vader, terwijl hij zijn lange hoektanden ontbloot en vanachter zijn vlassige haar met opengesperde pupillen de arts van dienst aanstaart. Nadat de dokter aanvankelijk wat pruttelt over de voordelen van vaccinatie, stelt hij iets later dat het drinken van het bloed van ingeënte kinderen toch echt veiliger is.

Vampierbeet

“Het bloed van vaccinatieweigeraars kan heel gevaarlijk zijn”, vertelt de dokter. De enige reden die hij kan verzinnen waarom ­ouders hun kinderen niet laten inenten, is omdat ze bang zijn voor een vampierbeet.

Ondanks de hilariteit die het filmpje op sociale media veroorzaakt, is de actie bloedserieus bedoeld. Tegenover The Moscow ­Times laat de persdienst van de Moskouse gezondheidsdienst weten dat ‘we weg wilden blijven bij moeilijke medische termen en bureaucratische structuren. We proberen Moskovieten aan te spreken in hun eigen taal’. Een gebruiker op Instagram kan zich in die uitleg wel vinden: ‘De gezondheidsdienst denkt dat mensen debiel zijn. En daarom is het filmpje dat ook’.

