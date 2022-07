Komt de Russisch-Amerikaanse samenwerking in de ruimte tot een eind?

Hoewel de oorlog in Oekraïne ervoor heeft gezorgd dat de Verenigde Staten en Rusland op aarde bijna alle banden hebben verbroken, gold dat nog niet voor de samenwerking buiten de dampkring. Maar nu lijkt ook daar een einde aan te komen: na 2024 wil Rusland zich terugtrekken uit het internationale ruimtestation ISS, en een eigen ruimtestation optuigen.

Dat maakte Joeri Borisov, begin deze maand benoemd tot de nieuwe baas van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos, dinsdag bekend in een gesprek met de Russische president Vladimir Poetin.

“Natuurlijk zullen wij onze verplichtingen aan onze partners nakomen, maar de keuze om ons na 2024 terug te trekken is gemaakt”, deelde Borisov mee aan Poetin. Robyn Gatens, de ISS-directeur voor de Amerikaanse ruimteorganisatie Nasa, laat echter aan persbureau Reuters weten dat ze nog geen bericht heeft gekregen over de Russische terugtrekking.

Gedeelde operatie

Het ISS wordt al sinds 1998 gezamenlijk gerund door de ruimtevaartorganisaties van de VS, Rusland, Europa, Japan en Canada en wordt gebruikt om nieuwe ruimtevaarttechnologie uit te testen en wetenschappelijke experimenten uit te voeren. Het ruimtestation wordt vanaf 2000 bemand door ruimtevaarders die er voor langere termijn verblijven.

Borisovs voorganger, Dmitri Rogozin, dreigde ook om de zoveel tijd om de samenwerking met de Amerikanen in de ruimte op te schorten, maar die dreigementen werden door de Nasa niet altijd even serieus genomen. “Dat is gewoon Dmitri Rogozin”, vertelde Nasa-directeur Bill Nelson eerder dit jaar aan persbureau AP toen Rogozin dreigde geen raketmotoren meer aan de VS te leveren. “Af en toe gaat hij even los. Maar als het erop aankomt werkt hij met ons samen.”

Of de uitspraken van Borisov echt een terugtrekking uit het ISS zullen betekenen zal moeten blijken uit de formele melding die volgens de afspraken aan de Nasa moeten worden gedaan, en uit het feit of Roscosmos hier de komende jaren op door zal pakken. Overigens zal het ISS tot 2030 in gebruik zijn, volgens de Nasa zal het station - dat tegen de houdbaarheidsdatum loopt - dan worden ontmanteld.

Lees ook:

In de ruimte zijn Rusland en het Westen één, vooralsnog

Twee Russen en een Amerikaan keerden gezamenlijk, en veilig, terug op aarde, na een lang verblijf in het internationale ruimtestation ISS.